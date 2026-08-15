Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /झांसी
  • /... भगत सिंह सबसे बड़े बेवकूफ थे- स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में IAS रिंकू सिंह के बिगड़े बोल, कहा- वो कभी अच्छी बच्चे नहीं थे

"... भगत सिंह सबसे बड़े बेवकूफ थे"- स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में IAS रिंकू सिंह के बिगड़े बोल, कहा- वो कभी अच्छी बच्चे नहीं थे

IAS Rinku Singh News: स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए IAS रिंकू सिंह एक फिर कुछ ऐसा बोल गए, जिससे हड़कंप मच गया. रिंकू सिंह राही ने भगत सिंह को बेवकूफ बताते हुए कहा कि वो कभी अच्छे बच्चे नहीं थे.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Aug 15, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 04:11 PM IST
"... भगत सिंह सबसे बड़े बेवकूफ थे"- स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में IAS रिंकू सिंह के बिगड़े बोल, कहा- वो कभी अच्छी बच्चे नहीं थे

About the Author

Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सहारनपुर में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा: ITBP के DIG और ड्राइवर की मौत
2
3
4
5