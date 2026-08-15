"... भगत सिंह सबसे बड़े बेवकूफ थे"- स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में IAS रिंकू सिंह के बिगड़े बोल, कहा- वो कभी अच्छी बच्चे नहीं थे

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जालौन/जितेंद्र सोनी:: जालौन के उरई में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक प्रशासनिक अधिकारी के कथित बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. उरई कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम (न्यायिक) रिंकू सिंह राही ने शहीद भगत सिंह के व्यक्तित्व और उनके स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को लेकर टिप्पणी की. कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया है.
‘आज के समय के हिसाब से सबसे बड़े बेवकूफ थे’
वायरल वीडियो में रिंकू सिंह राही कथित तौर पर भगत सिंह के बारे में कहते नजर आ रहे हैं कि ‘आज के समय के हिसाब से भगत सिंह सबसे बड़े बेवकूफ थे.’ उन्होंने यह भी कहा कि भगत सिंह कभी अच्छे बच्चे नहीं थे. स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर सरकारी कार्यक्रम के मंच से शहीद भगत सिंह को लेकर की गई इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.
शहीदों के सम्मान पर उठे सवाल
भगत सिंह देश के प्रमुख क्रांतिकारियों में शामिल रहे हैं. उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए कम उम्र में ही अपना जीवन देश के नाम कर दिया था. ऐसे में उनके व्यक्तित्व और बलिदान को लेकर की गई कथित टिप्पणी ने लोगों के बीच नाराजगी पैदा कर दी है. लोगों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस का अवसर देश के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के योगदान को याद करने का होता है.
वायरल वीडियो के बाद बढ़ा विवाद
बताया जा रहा है कि अधिकारी ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता आंदोलन और उस दौर के क्रांतिकारियों को लेकर भी अपने विचार रखे. हालांकि, सामने आए वीडियो में बयान का सीमित हिस्सा ही स्पष्ट रूप से दिखाई-सुनाई दे रहा है. ऐसे में पूरे संबोधन के संदर्भ को लेकर स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है.
आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार
रिंकू सिंह राही वर्तमान में उरई में एसडीएम (न्यायिक) के पद पर तैनात हैं. वायरल वीडियो सामने आने के बाद उनके बयान को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी चर्चा शुरू हो गई है. फिलहाल अधिकारी की ओर से इस कथित बयान पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है. ऐसे में पूरे मामले में उनका पक्ष और प्रशासन की संभावित कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है.