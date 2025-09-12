 Hamirpur News: हमीरपुर में ड्रोन की अफवाह से गांवों में दहशत,रातभर लाठी-डंडों संग पहरा दे रहे ग्रामीण
Hamirpur News:उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ड्रोन और चोरों की अफवाहों से ग्रामीण दहशत में हैं. लोग रातभर लाठी-डंडों से पहरा दे रहे हैं. पुलिस को कई बार सूचना मिली लेकिन कुछ नहीं मिला.अब अफवाहों से बचने और सतर्क रहने की अपील की गई है.

 
 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 12, 2025, 06:30 PM IST
Hamirpur News/ Sandip Kumar: हमीरपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों एक अजीब दहशत का माहौल है. बीते कुछ दिनों से गांव-गांव में आसमान में ड्रोन उड़ने और चोरों के आने की अफवाहें फैल रही हैं.इन अफवाहों ने ग्रामीणों को इतना भयभीत कर दिया है कि लोग रातभर जागकर पहरा देने को मजबूर हैं.

रातभर जाग रहे हैं ग्रामीण
ग्रामीणों का कहना है कि कई बार उन्होंने आसमान में चमकती रोशनी देखी, जिसे लोग ड्रोन मान रहे हैं. इस डर से खासकर महिलाएं हाथों में लाठी-डंडे लेकर रातभर जागकर पहरा दे रही हैं.हर गांव में यही स्थिति देखने को मिल रही है. लोग आशंका जता रहे हैं कि इन ड्रोन के जरिए चोर घरों की रेकी कर रहे हैं.

पुलिस भी हुई परेशान
बीते दिन मौदहा कस्बे और आसपास के कई गांवों में ड्रोन देखे जाने और चोरों के आने की सूचना पुलिस को मिली.सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वहां न तो ड्रोन मिला और न ही चोरों का कोई सुराग. इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहने की अपील की. पुलिस का कहना है कि लगातार मिल रही इस तरह की सूचनाओं से वे भी परेशान हैं, लेकिन अब तक एक भी सूचना सच साबित नहीं हुई है

अफवाहों से सावधान रहने की अपील
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह महज अफवाह है और लोग इसे बढ़ा-चढ़ाकर फैला रहे हैं. इस तरह की गलत सूचनाओं से गांवों में अनावश्यक दहशत फैल रही है.लोगों से अपील की गई है कि वे बिना पुष्टि के किसी भी तरह की जानकारी को आगे न फैलाएं.

दहशत का असर
गांवों में इन अफवाहों का असर साफ दिखाई दे रहा है.लोग दिनभर तो सामान्य रहते हैं, लेकिन रात ढलते ही घरों के बाहर इकठ्ठा होकर पहरा देने लगते हैं. महिलाएं भी बच्चों के साथ जागकर सुरक्षा की चिंता में लगी रहती हैं. फिलहाल पुलिस लगातार गश्त बढ़ा रही है और लोगों को अफवाहों से दूर रहने की सलाह दे रही है.

