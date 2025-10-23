झांसी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई बेकाबू पिकअप, केबिन में फंसकर गई ड्राइवर की जान

Jhansi/Abdul Sattar: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया. कानपुर हाईवे पर ग्राम जौरा ओवरब्रिज के पास सड़क पर खड़े एक ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में फंस गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई

मध्यप्रदेश से रायबरेली जा रही थी पिकअप

हादसे में मृत चालक की पहचान पुष्पेंद्र गुप्ता निवासी शिवपुरी, मध्यप्रदेश के रूप में हुई है.वह सब्जियों की खेप लेकर शिवपुरी से रायबरेली जा रहा था. रात करीब ढाई बजे जैसे ही वह जौरा ओवरब्रिज के पास पहुंचा, सड़क किनारे खड़े ट्रक में उसकी पिकअप जा घुसी. टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और पुष्पेंद्र केबिन में बुरी तरह फंस गया.

घंटेभर चला रेस्क्यू, मौके पर जुटी राहत टीमें

घटना की सूचना मिलते ही मोठ पुलिस, टोल प्लाजा टीम, दमकल विभाग और एंबुलेंस मौके पर पहुंच गईं। रेस्क्यू टीमों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद चालक को किसी तरह वाहन से बाहर निकाला। हालांकि, जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

हादसे से हाईवे पर लगा लंबा जाम

भीषण हादसे के बाद कानपुर हाईवे पर लंबा जाम लग गया। राहगीरों को कई घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को किसी तरह सुचारू कराया। हादसे में शामिल ट्रक और पिकअप दोनों को कब्जे में लेकर थाने भेजा गया।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने मृतक चालक के परिजनों को सूचना दे दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि ट्रक सड़क के किनारे बिना किसी चेतावनी लाइट या संकेतक के खड़ा था, जिससे पिकअप चालक उसे समय पर नहीं देख सका.

