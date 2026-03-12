Advertisement
रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर योगी प्रशासन का हंटर! चोरी करने वाले एनकाउंटर में गिरफ्तार, जौनपुर में 60 अवैध सिलेंडर बरामद

UP LPG Cylinder Crisis: ईरान बनाम अमेरिका -इजराइल युद्ध के चलते रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत की अफवाहों पर लगाम लागने के लिए योगी सरकार का हंटर कालाबाजारी करने वालों पर बरसने लगा है. जौनपुर से लेकर मेरठ तक प्रशासन और पुलिस की टीम अफवाह फैलाकर कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 12, 2026, 06:21 PM IST
सिलेंडर चोरी करने वाले गिरफ्तार
सिलेंडर चोरी करने वाले गिरफ्तार

Lucknow: ईरान बनाम इजरायल-अमेरिका युद्ध के बीच यूपी में भी एलपीज संकट गहराता दिख रहा है तो वहीं हालात को देखते ही सीएम योगी ने पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल-डीजल) और रसोई गैस की किल्लत की अफवाह फैलाकर कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की निर्देश दिये हैं.  इसी बीच प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से रसोई गैस सिलेंडर को लेकर अलग-अलग खबरें भी आ रही हैं. 

जौनपुर के कल्याणपुर बाजार में जिलापूर्ति विभाग ने कालाबाजारी और जमाखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. जिलापूर्ति विभाग की टीम ने कल्याणपुर बाजार में स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर 60 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किये हैं, जिससे पूरे बाजार में हड़कंप मच गया. 

जानकारी के अनुसार जिलापूर्ति अधिकारी संतोष विक्रम शाही को सूचना मिली थी कि कल्याणपुर बाजार में घरेलू गैस सिलेंडरों को अवैध रूप से जमा कर उनकी बिक्री की जा रही है. शिकायत मिलने के बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की. जांच के दौरान एक गोदाम में बड़ी संख्या में सिलेंडर रखे मिले. 

गैस सिलेंडर से लदा ट्रक चोरी
उधर झांसी में रसोई गैस सिलेंडर से लदा एक ट्रक चोरी हो गया. इस घटना से स्थानीय लोगों के साथ ही प्रशासन में भी हड़कंप मच गया. पुलिस ने घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक चोरी करने वाले सातों आरोपियों का सुराग लगाया और फिर मुठभेड़ के दौरान सभी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने चोरी किये गए गैस सिलेंडर भी बरामद कर लिये हैं. 

मेरठ में 2200 का सिलेंडर, पुलिस ने मारा छापा
इधर मेरठ में रेलवे रोड थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली की क्षेत्र में गैस सिलेंडर 2000 रुपये से लेकर 2200 रुपये तक में बेचकर कालाबाजारी की जा रही है. शिकायत मिलते ही एसएसपी मेरठ और एसपी सिटी की टीम ने कार्रवाई कालाबाजारी करने वालों पर छापा मारा. पूरे इलाके में गैस सिलेंडर को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है. 

कानपुर में बड़ी कार्रवाई
वहीं कानपुर में भी जिला प्रशासन की टीम ने अवैध रूप से गैस सिलेंडर की रीफिलिंग कर कालाबाजारी करने वालों पर छापा मारा. पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा दो अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी में कुल 49 गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं. इसके साथ ही टीम ने रीफिलिंग उपकरण और इलेक्ट्रानिक कांटा भी बरामद किया. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. 

ये भी पढ़ें: गैस सिलेंडर के इस्तेमाल में UP का कौन सा शहर नंबर-1? LPG खपत का ये आंकड़ा कर देगा हैरान

 

LPG Cylinder Crisis in up

LPG Cylinder Crisis in up
गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर योगी प्रशासन का हंटर! चोरी करने वाले गिरफ्तार
बागपत की बहू....वायरल मोनालिसा की शादी से मचा बवाल! परिवार ने किया विरोध
बदायूं में डबल मर्डर से सनसनी, दिन दहाड़े HPCL के मैनेजर को गोलियों से भूना
मां बनी डायन! 5 माह के बेटे के चाकू से किये टुकड़े, शव को घास-फूस में छिपाया
LPG सिलेंडर की नो टेंशन! घर पर भी बना सकते हैं कूकिंग गैस, जानिए ये आसान तरीके
गैस सिलेंडर इस्तेमाल में UP का कौन-सा शहर नंबर-1? LPG खपत का हैरान करने वाला आंकड़ा
लोहिया संस्थान में नौकरी की बहार; 150 डॉक्टर और 863 नर्स-टेक्नीशियन की बंपर भर्ती
लखनऊ में अवैध निर्माण पर एलडीए का बुलडोजर: सुशांत गोल्फ सिटी में 4 मकान ध्वस्त!
वाराणसी में चूल्हे पर संकट, इंडेन गैस एजेंसी का फरमान,गोदाम से नहीं मिलेगा सिलेंडर!
रिचार्ज के बाद भी नहीं आई बिजली तो मिलेगा मुआवजा, स्मार्ट मीटर को लेकर नया नियम