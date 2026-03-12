रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर योगी प्रशासन का हंटर! चोरी करने वाले एनकाउंटर में गिरफ्तार, जौनपुर में 60 अवैध सिलेंडर बरामद

Lucknow: ईरान बनाम इजरायल-अमेरिका युद्ध के बीच यूपी में भी एलपीज संकट गहराता दिख रहा है तो वहीं हालात को देखते ही सीएम योगी ने पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल-डीजल) और रसोई गैस की किल्लत की अफवाह फैलाकर कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की निर्देश दिये हैं. इसी बीच प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से रसोई गैस सिलेंडर को लेकर अलग-अलग खबरें भी आ रही हैं.

जौनपुर के कल्याणपुर बाजार में जिलापूर्ति विभाग ने कालाबाजारी और जमाखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. जिलापूर्ति विभाग की टीम ने कल्याणपुर बाजार में स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर 60 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किये हैं, जिससे पूरे बाजार में हड़कंप मच गया.

जानकारी के अनुसार जिलापूर्ति अधिकारी संतोष विक्रम शाही को सूचना मिली थी कि कल्याणपुर बाजार में घरेलू गैस सिलेंडरों को अवैध रूप से जमा कर उनकी बिक्री की जा रही है. शिकायत मिलने के बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की. जांच के दौरान एक गोदाम में बड़ी संख्या में सिलेंडर रखे मिले.

Add Zee News as a Preferred Source

गैस सिलेंडर से लदा ट्रक चोरी

उधर झांसी में रसोई गैस सिलेंडर से लदा एक ट्रक चोरी हो गया. इस घटना से स्थानीय लोगों के साथ ही प्रशासन में भी हड़कंप मच गया. पुलिस ने घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक चोरी करने वाले सातों आरोपियों का सुराग लगाया और फिर मुठभेड़ के दौरान सभी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने चोरी किये गए गैस सिलेंडर भी बरामद कर लिये हैं.

मेरठ में 2200 का सिलेंडर, पुलिस ने मारा छापा

इधर मेरठ में रेलवे रोड थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली की क्षेत्र में गैस सिलेंडर 2000 रुपये से लेकर 2200 रुपये तक में बेचकर कालाबाजारी की जा रही है. शिकायत मिलते ही एसएसपी मेरठ और एसपी सिटी की टीम ने कार्रवाई कालाबाजारी करने वालों पर छापा मारा. पूरे इलाके में गैस सिलेंडर को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है.

कानपुर में बड़ी कार्रवाई

वहीं कानपुर में भी जिला प्रशासन की टीम ने अवैध रूप से गैस सिलेंडर की रीफिलिंग कर कालाबाजारी करने वालों पर छापा मारा. पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा दो अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी में कुल 49 गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं. इसके साथ ही टीम ने रीफिलिंग उपकरण और इलेक्ट्रानिक कांटा भी बरामद किया. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें: गैस सिलेंडर के इस्तेमाल में UP का कौन सा शहर नंबर-1? LPG खपत का ये आंकड़ा कर देगा हैरान