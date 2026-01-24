Advertisement
Zee UP-Uttarakhandझांसी

जालौन में दिल दहला देने वाली वारदात, 13 वर्षीय मासूम से कई बार दुष्कर्म, हालत नाजुक

Jalaun News: जालौन जिले में 13 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है.  इस घटना के बाद जिले में हड़कंप मच गया. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 24, 2026, 05:25 PM IST
Jalaun News
Jalaun News

Jalaun News/जीतेन्द्र सोनी:  उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद से एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है.  जहां पर 13 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ कई बार दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है.  पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसे उरई स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक पीड़िता की स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना  रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम टीहर की बताई जा रही है.  प्राप्त जानकारी के मुताबिक,  निवासी 35 वर्षीय दुकानदार ज्ञानेंद्र दीक्षित पुत्र विजय शंकर दीक्षित ने पड़ोस में रहने वाली मासूम बच्ची के साथ कई बार दुष्कर्म किया. पीड़िता की मां मूक-बधिर है, जबकि पिता मानसिक रूप से विक्षिप्त बताए जा रहे हैं. परिवार की इस असहाय स्थिति का फायदा उठाकर आरोपी लंबे समय तक इस जघन्य अपराध को अंजाम देता रहा.

छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज
पीड़िता द्वारा मां को आपबीती बताए जाने के बाद 21 जनवरी को परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया. शुरुआती तौर पर पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई.

इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान दर्ज कराए गए. अपने बयान में मासूम ने आरोपी द्वारा कई बार दुष्कर्म किए जाने की बात कही. मेडिकल रिपोर्ट और बयान के आधार पर पुलिस ने एफआईआर में दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाईं और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही है.

सीओ का बयान
वहीं इस संबंध में माधौगढ़ के सीओ अंबुज यादव ने बताया कि मामले में सभी साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल कर आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी. आरोपी ज्ञानेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है. 

एसपी ने पीड़िता के इलाज का उठाया जिम्मा 
बता दें कि एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए पीड़िता के इलाज की पूरी जिम्मेदारी  स्वयं उठाई है.  डॉक्टरों के मुताबिक  पीड़िता कुपोषण और अत्यधिक खून की कमी से भी जूझ रही है, जिसके चलते उसे बार-बार ब्लड चढ़ाया जा रहा है.  हिलहाल ये मामला पूरे जिले में चर्चाओं का विषय बन चुका है. 

