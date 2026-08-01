44 लाख के बीमा के लिए पत्नी की हत्या! कार से कई बार कुचलकर एक्सीडेंट दिखाने की साजिश, पति समेत 4 गिरफ्तार

कार से कुचलकर की हत्या, हादसे का दिया रूप

घटना ललपुरा थाना क्षेत्र में हमीरपुर-राठ स्टेट हाईवे स्थित बैठका धाम मंदिर के पास की है. बुधवार देर रात सड़क किनारे एक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस, डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की. मृतका की पहचान मौदहा थाना क्षेत्र के बमरौली गांव निवासी रीता के रूप में हुई. रीता के पिता बंशीधर गुप्ता ने बेटी के पति अमर सिंह और उसके साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया. इसके बाद एसओजी, सर्विलांस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच तेज कर दी.