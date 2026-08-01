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44 लाख के बीमा के लिए पत्नी की हत्या! कार से कई बार कुचलकर एक्सीडेंट दिखाने की साजिश, पति समेत 4 गिरफ्तार

Hamirpur Murder Case: हमीरपुर में 44 लाख रुपये के बीमा क्लेम के लालच में पति ने साथियों के साथ मिलकर पत्नी की कार से कुचलकर हत्या कर दी. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 01, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:09 PM IST
44 लाख के बीमा के लिए पत्नी की हत्या! कार से कई बार कुचलकर एक्सीडेंट दिखाने की साजिश, पति समेत 4 गिरफ्तार
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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