44 लाख के बीमा के लिए पत्नी की हत्या! कार से कई बार कुचलकर एक्सीडेंट दिखाने की साजिश, पति समेत 4 गिरफ्तार

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Hamirpur Murder Case: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, 44 लाख रुपये के बीमा क्लेम के लालच में एक पति ने अपने साथियों और मृतका के चचेरे भाई के साथ मिलकर पत्नी की सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी. आरोपियों ने वारदात को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जांच में पूरा षड्यंत्र बेनकाब हो गया. मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
कार से कुचलकर की हत्या, हादसे का दिया रूप
घटना ललपुरा थाना क्षेत्र में हमीरपुर-राठ स्टेट हाईवे स्थित बैठका धाम मंदिर के पास की है. बुधवार देर रात सड़क किनारे एक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस, डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की. मृतका की पहचान मौदहा थाना क्षेत्र के बमरौली गांव निवासी रीता के रूप में हुई. रीता के पिता बंशीधर गुप्ता ने बेटी के पति अमर सिंह और उसके साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया. इसके बाद एसओजी, सर्विलांस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच तेज कर दी.
44 लाख के बीमा क्लेम के लिए रची गई साजिश
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कर्ज में डूबे हुए थे. इसी दौरान उन्होंने रीता के नाम पर करीब दो महीने पहले 44 लाख रुपये का जीवन बीमा कराया. योजना के मुताबिक बीमा क्लेम की राशि में 15 लाख रुपये अमर सिंह को मिलने थे, जबकि बाकी रकम अन्य आरोपी आपस में बांटने वाले थे. साजिश के तहत रीता को घटनास्थल पर ले जाया गया और कार से कई बार कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई. इसके बाद शव को सड़क किनारे छोड़कर आरोपी फरार हो गए, ताकि मामला सड़क दुर्घटना लगे.
घटना में प्रयुक्त कार समेत चार आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सर्विलांस की मदद से कुडौरा रोड से घटना में प्रयुक्त कार के साथ चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने अहम साक्ष्य भी जुटाए हैं.
प्रेम विवाह के दो साल बाद बना हत्या का प्लान
पुलिस के अनुसार, रीता की पहली शादी वर्ष 2002 में मैनपुरी में हुई थी, जिससे उसके चार बच्चे हैं. पहले पति की बीमारी से मौत के बाद उसकी मुलाकात हमीरपुर के मौदहा निवासी अमर सिंह से हुई और दोनों ने करीब दो वर्ष पहले प्रेम विवाह कर लिया. शादी के बाद दोनों के बीच लगातार विवाद रहने लगा. इसी बीच आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान अमर सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की साजिश रच डाली.
पुलिस ने क्या कहा?
अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि 44 लाख रुपये के बीमा क्लेम के लालच में पूरी साजिश रची गई थी. अमर सिंह, मृतका के चचेरे भाई अमित गुप्ता, पुष्पेंद्र सोनी और अभय सिंह ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया