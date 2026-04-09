पहले शादी, फिर बेवफाई... प्रेमी ने प्रेमिका और उसके बेटे को बेरहमी से उतारा मौत के घाट, झांसी में प्यार का खौफनाक अंत!

Jhansi News: झांसी जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर एक सनकी प्रेमी ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी प्रेमिका और उसके मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी. जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है.
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Jhansi News/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ है. यहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका और उसके तीन साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी. बता दें कि कुछ समय पहले दोनों साथ रहने लगे थे. बीते हफ्ते ही आरोपी नीलू और उसके बेटे को लेकर नोएडा से झांसी लेकर आया था.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, ये घटना लहचूरा थाना क्षेत्र के बरौटा गांव की बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, आरोपी चतुर्भुज का संबंध गुरुग्राम निवासी नीलू से था, जो पहले से शादीशुदा थी और उसका तीन साल का बेटा कृष्णा था. कुछ समय पहले दोनों साथ रहने लगे थे. बीते हफ्ते आरोपी नीलू और उसके बेटे को लेकर नोएडा से झांसी के बरौटा गांव आ गया.
3 अप्रैल की रात पैसों को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि शराब के नशे में चतुर्भुज ने कुल्हाड़ी से नीलू के सिर पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी. शोर सुनकर जागे मासूम कृष्णा को भी उसने नहीं छोड़ा और उसे भी मौत के घाट उतार दिया.
पहचान छिपाने की कोशिश
हत्या के बाद आरोपी ने नीलू के चेहरे को पत्थर से कुचलकर उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की. इसके बाद महिला के शव को गांव के बाहर सड़क किनारे फेंक दिया, जबकि बच्चे के शव को भूसे के ढेर में छिपा दिया, रविवार को महिला का शव मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी थी.
इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की. खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया. घायल अवस्था में आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दोनों हत्याओं की बात कबूल कर ली.
पुलिस का बयान
झांसी के एसपी ग्रामीण डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि आरोपी के पास से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है. फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. यह घटना पूरे इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल पैदा कर रही है.
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