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रेस्टोरेंट के नाम पर जिस्मफरोशी, सिटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस के साथ मारा छापा, आपत्तिजनकर हालत में मिले 4 युवक-युवतियां

Jalaun Prostitution Racket Busted: जालौन में रेस्टोरेंट की आढ़ में चल रहे जिस्मफरोशी के अड्डे का भंडाफोड़ हुआ है. सूचना पाकर एसडीएम सदर और सिटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस टीम के साथ छापा मारा, तो  अंदर का नजारा देख सभी हैरान रह गए. 
 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 11, 2026, 07:18 PM IST
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रेस्टोरेंट में जिस्मफरोशी का भंडाफोड़
रेस्टोरेंट में जिस्मफरोशी का भंडाफोड़

Jalaun :  उत्तर प्रदेश के जालौन में रेस्टोरेंट के नाम पर जिस्मफरोशी का धंधे का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस प्रशासन को सूचना मिली थी कि एक रेस्टोरेंट के नाम पर जिस्मफरोशी का धंधा चल रहा है. एसडीएम सदर और सिटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस टीम के साथ मौके पर छापा मारा तो अंदर 4 युवक और 4 युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले. पुलिस को मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है. 

क्या है पूरा मामला
पुलिस को सूचना मिली थी  कि उरई कोतवाली क्षेत्र के झांसी रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में जिस्म फरोशी कराई जा रही है, जिससे आसपास के बाजार और रिहायशी इलाके पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है. पुलिस ने जब शिकायत पर कार्रवाई शुरू की तो पता लगा कि SMS रेस्टोरेंट युवक-युवतियों के लिये जिस्मफरोशी के अड्डे की तरह काम कर रहा था.   

जानकारी पुख्ता होने पर पुलिस ने मारा छापा
पुलिस ने जांच को पुख्ता करने के लिए अपने एक मुखबिर को ग्राहक बनाकर रेस्टोरेंट की रैकी करने के लिए भी कहा था. मुखबिर की सूचना पर जब कन्फर्म हो गया कि  रेस्टोरेंट में गलत काम हो रहा है तो एसडीएम सदर और सिटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस टीम के साथ SMS रेस्टोरेंट पर छापा मारा. 

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रेस्टोरेंट संचालक और कर्मचारी भागने में सफल रहे
अचानक पहुंची पुलिस टीम को देखकर रेस्टोरेंट में भगदड़ पहुंच गई. लेकिन पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए रेस्टोरेंट से 4 युवक और 4 युवतियों  को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया. वहीं भगदड़ का फायदा उठाकर रेस्टोरेंट के संचालक और कर्मचारी मौके से भागने में कामयाब हो गए . इतना ही नहीं पुलिस को मौके से कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं. 

पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की
पुलिस ने पकड़े गए युवक-युवतियों के अलावा रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं पुलिस- प्रशासन की इस कार्रवाई से आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली है कि अब उनके पड़ोस में गंदा काम नहीं होगा.

ये भी पढ़ें: सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर मॉडलिंग या नौकरी का झांसा... गोरखपुर में जिस्म फरोशी कराने वाले गैंग का पर्दाफाश

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