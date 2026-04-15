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चाय पीते-पीते गिरा रेलवे कर्मचारी ने तोड़ा दम, अचानक मुंह के बल धड़ाम से गिरा, नजारा देख कांप रह गए लोग

Jhansi News:  झांसी उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक 29 वर्षीय रेलकर्मी की अचानक मौत हो गई. यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जानें क्या हुआ था ?

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 15, 2026, 09:44 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

झांसी न्यूज/अब्दुल सत्तार:  उत्तर प्रदेश के झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र स्थित चित्रा चौराहा पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक 29 वर्षीय रेलकर्मी की अचानक मौत हो गई. यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

जानें क्या है पूरा मामला ? 
दरअसल, मृतक की पहचान नई बस्ती निवासी अजय कुशवाहा के रूप में हुई है. वह मंडल रेल प्रबंधक (DRM) ऑफिस में वाहन चालक के पद पर तैनात था. जानकारी के अनुसार, अजय अपने ऑफिस से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर स्थित एक होटल पर बाइक से चाय लेने पहुंचा था. उसने होटल मालिक को पैसे देकर चाय पैक कराई और फिर काउंटर पर पन्नी मांगने लगा. इसी दौरान अचानक वह संतुलन खो बैठा और काउंटर पर रखी पकौड़ी-समोसे की ट्रे पर मुंह के बल गिर पड़ा. इसके बाद वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा.

 लोगों ने मिर्गी का दौरा समझा
घटना के वक्त आसपास मौजूद लोगों को पहले लगा कि अजय को मिर्गी का दौरा पड़ा है. कुछ लोगों ने उसे जूते-मोजे सुंघाने की कोशिश की, तो कुछ लोग उसकी छाती मलते रहे. करीब तीन मिनट तक वह जमीन पर तड़पता रहा, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ.

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अस्पताल पहुंचने से पहले थमी सांसें
बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद होटल मालिक लोकेंद्र पांडे ने तुरंत अजय के साथियों को फोन कर सूचना दी. थोड़ी ही देर में परिजन और साथी मौके पर पहुंचे और उसे ऑटो से अस्पताल ले गए. लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

 CCTV में कैद पूरी घटना
घटना का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है, जिसमें अजय अचानक गिरते हुए नजर आ रहा है. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों को झकझोर रहा है. बताया जा रहा है कि अजय को करीब दो साल पहले अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली थी. वह अपने परिवार का सहारा था. अचानक हुई इस घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

 सवालों के घेरे में प्राथमिक मदद
इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आपात स्थिति में सही प्राथमिक उपचार (CPR) की जानकारी लोगों को कितनी जरूरी है. अगर समय रहते सही मदद मिलती, तो शायद अजय की जान बचाई जा सकती थी.

 

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