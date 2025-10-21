Jhansi News: दुष्कर्म के आरोपी ने लाठी डंडे से पीट पीटकर युवक को उतारा मौत के घाट, आरोपी फरार

Jhansi News (अब्दुल सत्तार): झांसी मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सितौरा में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर सरे राह लाठी डंडों और लोहे के सरियों से हमला कर पीट पीटकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि मृतक के भाई ने आरोपियों पर रेप का केस दर्ज कराया था. इसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है. पुलिस ने मृतक रामकिशुन के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक के भाई की तहरीर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है.

मृतक के भाई का क्या कहना?

मृतक का भाई शिशुपाल ने बताया कि वह अपने भाई रामकिशुन के साथ दिवाली की खरीदारी करके बाजार से लौट रहा था. इसी दौरान गांव से पहले पहाड़िया के पास रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे एक दर्जन से ज्यादा बैठे लोगों ने घेराबंदी कर उन्हें घेर लिया. इसके बाद विपक्षियों ने रामकिशुन पर लाठी-डंडों और लोहे के सरियों से हमला कर दिया. इसके बाद सभी लोग मौके से भाग निकले.

इलाज के दौरान मौत

घटना में रामकिशुन गंभीर रूप से घायल हो गया, आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर लेकर पहुंचे. यहां हालत गंभीर होने चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान रामकिशुन ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने आरोपी रवि, अज्जू, जाहर, श्रीधर, सुमित समेत तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

आरोपी हुए फरार

बताया जा रहा है कि मृतक के भाई ने आरोपी श्रीधर पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था और आरोपी कुछ दिनों बाद जेल से बाहर आ गया. जेल से लौटने के बाद आरोपी पीड़ित पक्ष और उसके रिश्तेदारों के घर जाकर राजीनामा का दबाव बना रहा था, पीड़ित पक्ष ने राजीनामा करने से मना कर दिया था. इसी रंजिश के चलते एक दर्जन से ज्यादा लोगों ने रामकिशुन के ऊपर दिवाली के दिन लाठी डंडे और लोहे की रोड से हमला बोल दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और आरोपी घटना को अंजाम देकर भाग गए. इलाज के दौरान रामकिशन की मौत हो गई.