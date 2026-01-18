प्रेमिका की गला दबाकर हत्या, फिर 7 दिनों तक एक-एक अंग जलाया...प्रेमी बना दरिंदा, नीले बक्से का खौफनाक राज

Jhansi News/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक महिला की हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. रिटायर्ड रेलकर्मी ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए लोहे के बक्से में रख दिया. बदबू आने पर ऑटो चालक की सतर्कता से यह मामला उजागर हुआ.

कहां की है ये घटना?

घटना सीपरी बाजार थाना क्षेत्र की है. आरोपी बृजभान अपनी प्रेमिका प्रीति (40) के साथ बह्म नगर इलाके में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था. पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद आरोपी ने शव को छिपाने की कोशिश की और उसे नीले रंग के लोहे के बक्से में भरकर ठिकाने लगाने जा रहा था.

शनिवार देर रात आरोपी ने 400 रुपये में एक ऑटो बुक किया. ऑटो में रखे बक्से से बदबू आने और पानी टपकने पर चालक जय सिंह पाल को शक हुआ. उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी. रात करीब 2 बजे मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बक्सा खोला, तो उसमें महिला का अधजला शव मिला.

ऑटो चालक की निशानदेही पर पुलिस आरोपी के घर पहुंची और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले कुछ दिनों से शव को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था.

फिलहाल पुलिस ने बक्से को कब्जे में लेकर दो लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा.

