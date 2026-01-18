Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3078393
Zee UP-Uttarakhandझांसी

प्रेमिका की गला दबाकर हत्या, फिर 7 दिनों तक एक-एक अंग जलाया...प्रेमी बना दरिंदा, नीले बक्से का खौफनाक राज

Jhansi News: झांसी जिले में प्रेम और भरोसे के रिश्ते को शर्मसार करते हुए एक रिटायर्ड रेलकर्मी ने अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या कर दी. आरोप है कि महिला की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसने सबूत मिटाने की कोशिश की और शव को लोहे के बक्से में छिपा दिया. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 18, 2026, 03:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jhansi News
Jhansi News

Jhansi News/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक महिला की हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है.  रिटायर्ड रेलकर्मी ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए लोहे के बक्से में रख दिया.  बदबू आने पर ऑटो चालक की सतर्कता से यह मामला उजागर हुआ. 

कहां की है ये घटना?
घटना सीपरी बाजार थाना क्षेत्र की है. आरोपी बृजभान अपनी प्रेमिका प्रीति (40) के साथ बह्म नगर इलाके में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था. पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद आरोपी ने शव को छिपाने की कोशिश की और उसे नीले रंग के लोहे के बक्से में भरकर ठिकाने लगाने जा रहा था. 

शनिवार देर रात आरोपी ने 400 रुपये में एक ऑटो बुक किया.  ऑटो में रखे बक्से से बदबू आने और पानी टपकने पर चालक जय सिंह पाल को शक हुआ.  उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी.  रात करीब 2 बजे मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बक्सा खोला, तो उसमें महिला का अधजला शव मिला. 

Add Zee News as a Preferred Source

ऑटो चालक की निशानदेही पर पुलिस आरोपी के घर पहुंची और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की.  प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले कुछ दिनों से शव को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था. 

फिलहाल पुलिस ने बक्से को कब्जे में लेकर दो लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है.  शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.  पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा. 

और पढे़ं:  बाराबंकी में प्रिंसिपल रूम में शिक्षिका ने लगाई फांसी, व्हाट्स स्टेटस से खुला राज; शिक्षा विभाग में हड़कंप

आखिरी बार पूछ रहा हूं… शादी करोगी या नहीं? कानपुर में प्रेमी की जिद और प्रेमिका की चुप्पी बनी काल

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jhansi News

Trending news

haridwar news
हरिद्वार में दर्दनाक सड़क हादसा, कार की ई-रिक्शा से भीषण टक्कर में 3 की मौत
first indian flag hoisting
120 सालों में अब तक कितनी बार बदला जा चुका है राष्ट्रीय ध्वज? कौन थे डिजाइनर
Jhansi News
प्रेमिका की गला दबाकर हत्या, फिर 7 दिनों तक एक-एक अंग जलाया...प्रेमी बना दरिंदा
chitrakoot news
आस्था पर हमला? चित्रकूट में दर्जनों बंदरों की मौत, खून से लथपथ शव देख सहमे लोग
up encounter news
गाज़ीपुर और नोएडा में पुलिस की कार्रवाई, मुठभेड़ में इनामिया बदमाश व लुटेरे गिरफ्तार
Lucknow news
दिल्ली–बागडोगरा इंडिगो फ्लाइट में बम की सूचना से मचा हड़कंप
Noida News
नोएडा-गाजियाबाद में फिर होगी क्‍लासेस ऑनलाइन? जानिए GRAP-4 में क्‍या-क्‍या रहेगा बैन
Varanasi News
MP संजय सिंह समेत 8 पर FIR, मणिकर्णिका घाट विवाद ने पकड़ा सियासी तूफान
Farrukhabad news
स्मार्टफोन नहीं तो इलाज नहीं! अस्पताल में एक्स-रे रिपोर्ट बनी गरीबों की मुश्किल
Bareilly News
खाली घर को बनाया अस्थायी मदरसा, हो रहा था ये काम...अब IPS अंशिका वर्मा ने दी चेतावनी