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7 गोलियां खा चुके IAS रिंकू सिंह राही को फिर जान का खतरा? बोले- सुरक्षा नहीं बढ़ानी तो लिखकर दें, कोर्ट जाऊंगा

IAS Rinku Singh Rahi News: अक्सर सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के IAS रिंकू सिंह राही ने अपनी जान को खतरा बताया है. उनका दावा है कि बार-बार अनुरोध करने के बाद भी प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ानी तो लिखकर दे दें वो कोर्ट जाएंगे.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Aug 10, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:57 PM IST
7 गोलियां खा चुके IAS रिंकू सिंह राही को फिर जान का खतरा? बोले- सुरक्षा नहीं बढ़ानी तो लिखकर दें, कोर्ट जाऊंगा

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Pradeep Kumar Raghav

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प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

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