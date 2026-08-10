/7 गोलियां खा चुके IAS रिंकू सिंह राही को फिर जान का खतरा? बोले- सुरक्षा नहीं बढ़ानी तो लिखकर दें, कोर्ट जाऊंगा

बार एसोसिएशन से भी चल रहा विवाद

रिंकू सिंह राही की सुरक्षा संबंधी चिंता ऐसे समय सामने आई है जब उनकी कार्यशैली को लेकर जालौन में अधिवक्ताओं के साथ भी विवाद चल रहा है. जुलाई में सदर तहसील उरई में एसडीएम (न्यायिक) के पद पर रहते हुए राही और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जालौन के बीच विवाद सामने आया था. बार एसोसिएशन ने उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए राजस्व अदालतों के बहिष्कार का ऐलान किया था. बाद में मामला जनपद अधिवक्ता शिकायत निवारण समिति तक पहुंचा और राही ने भी अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर विस्तृत जवाब दिया. बार एसोसिएशन की ओर से आरोप लगाया गया था कि अदालत में अधिवक्ताओं और वादकारियों की अनुपस्थिति में एकपक्षीय आदेश पारित किए जाने की बात कही जाती है और अधिवक्ताओं के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया जाता है. ये बार एसोसिएशन के आरोप हैं; मामले में राही ने अपना पक्ष भी प्रशासन के सामने रखा है.