/7 गोलियां खा चुके IAS रिंकू सिंह राही को फिर जान का खतरा? बोले- सुरक्षा नहीं बढ़ानी तो लिखकर दें, कोर्ट जाऊंगा

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जालौन/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के चर्चित आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने एक बार फिर अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है. जालौन में तैनाती के दौरान लगातार विवादों में रहे राही ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट कर दावा किया है कि उनकी जान को खतरा गंभीर बना हुआ है, लेकिन बार-बार अनुरोध के बावजूद सुरक्षा बढ़ाने के मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है. उन्होंने यहां तक कहा कि यदि प्रशासन को लगता है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत नहीं है तो यह बात लिखित रूप में दे दी जाए, ताकि वह अदालत की शरण ले सकें.
प्रशासन को अप्रिय घटना का इंतजार- रिंकू सिंह
राही ने अपनी पोस्ट में सवाल उठाया कि क्या प्रशासन किसी अप्रिय घटना का इंतजार कर रहा है. उन्होंने कहा कि वह उपलब्ध सभी प्लेटफॉर्म पर लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात पर सुनवाई नहीं हो रही. उनका आरोप है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर स्थिति के बावजूद शायद जानबूझकर इसे बढ़ाया नहीं जा रहा है.
आईएएस रिंकू सिंह राही ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी सुरक्षा को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाया. उनका कहना है कि यदि सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत नहीं है तो संबंधित अधिकारी यह बात लिखकर दे दें. इसके बाद वह न्यायालय की शरण लेने पर विचार करेंगे. राही ने यह भी आशंका जताई कि यदि वह अपनी सुरक्षा और उससे जुड़ी वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने वाले पत्रों को सार्वजनिक करते हैं तो हर बार की तरह उन पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि उन्होंने मीडिया में आने के लिए पत्र सार्वजनिक किए हैं. उनका सवाल है कि क्या सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए किसी अप्रिय घटना का इंतजार किया जाना जरूरी है?
सुरक्षा को खतरा गंभीर बना हुआ है, फिर भी लगातार अनुरोध करने पर भी शायद जानबूझकर सुरक्षा व्यवस्था नहीं बढ़ाई जा रही है।
अभी उपलब्ध सभी प्लेटफॉर्म पर लगातार अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों, किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है?
यदि "सुरक्षा बढ़ाए जाने की जरूरत नहीं…
— Rinku Singh Rahi (@Rahiagainstcor1) August 9, 2026
2009 में झेल चुके हैं जानलेवा हमला, लगी थीं 7 गोलियां
रिंकू सिंह राही की सुरक्षा को लेकर चिंता इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि वह पहले जानलेवा हमले का सामना कर चुके हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, वर्ष 2009 में समाज कल्याण विभाग में अधिकारी रहते हुए उन्होंने बड़े पैमाने पर छात्रवृत्ति और सामाजिक कल्याण योजनाओं में कथित भ्रष्टाचार को उजागर किया था. इसके बाद उन पर हमला हुआ था और उन्हें सात गोलियां लगी थीं. हमले में उनकी एक आंख की रोशनी चली गई और जबड़े को भी गंभीर चोट पहुंची थी. इसी वजह से राही की मौजूदा सुरक्षा संबंधी चिंता को उनके पुराने अनुभवों से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, वर्तमान समय में उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने क्या आकलन किया है और सुरक्षा बढ़ाने के अनुरोध पर क्या निर्णय लिया गया है, इस पर आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होना बाकी है.
"Justice For Rinku Singh Rahi" पेज हटाए जाने का भी दावा
राही ने अपनी पोस्ट में "Justice For Rinku Singh Rahi" नाम के एक फेसबुक पेज का भी जिक्र किया है. उनका दावा है कि यह पेज उनके समर्थकों द्वारा संचालित किया जाता था और इसमें उनसे संबंधित विभिन्न पोस्ट को संकलित कर प्रकाशित किया जाता था. राही के अनुसार, यह फेसबुक पेज प्रशासन की कार्रवाई के बाद हटवा दिया गया है. हालांकि, इस दावे के संबंध में प्रशासन की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है.
बार एसोसिएशन से भी चल रहा विवाद
रिंकू सिंह राही की सुरक्षा संबंधी चिंता ऐसे समय सामने आई है जब उनकी कार्यशैली को लेकर जालौन में अधिवक्ताओं के साथ भी विवाद चल रहा है. जुलाई में सदर तहसील उरई में एसडीएम (न्यायिक) के पद पर रहते हुए राही और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जालौन के बीच विवाद सामने आया था. बार एसोसिएशन ने उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए राजस्व अदालतों के बहिष्कार का ऐलान किया था. बाद में मामला जनपद अधिवक्ता शिकायत निवारण समिति तक पहुंचा और राही ने भी अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर विस्तृत जवाब दिया. बार एसोसिएशन की ओर से आरोप लगाया गया था कि अदालत में अधिवक्ताओं और वादकारियों की अनुपस्थिति में एकपक्षीय आदेश पारित किए जाने की बात कही जाती है और अधिवक्ताओं के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया जाता है. ये बार एसोसिएशन के आरोप हैं; मामले में राही ने अपना पक्ष भी प्रशासन के सामने रखा है.
नगर पालिका की जांच को लेकर भी हुआ था विवाद
जुलाई के अंत में उरई नगर पालिका परिषद में कथित अनियमितताओं की जांच को लेकर रिंकू सिंह राही और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक की खबर सामने आई थी. रिपोर्टों के मुताबिक, राही जांच के सिलसिले में नगर पालिका पहुंचे थे और अभिलेखों की जांच कर रहे थे. इस दौरान अधिकारियों के बीच तीखी बातचीत हुई. राही ने जांच में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की बात कही थी. बाद में नगर पालिका की जांच समिति में भी बदलाव किया गया और राही को समिति से हटा दिया गया.
ब्लॉक प्रमुख से विवाद के बाद बदली थी जिम्मेदारी
29 जून 2026 को रिंकू सिंह राही उस समय विवाद में आए जब भाजपा के ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन ने उन पर धक्का-मुक्की और मारपीट का आरोप लगाया. घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया. प्रशासन ने मामले की जांच के लिए समिति गठित की थी. राही ने आरोपों से इनकार किया था. इसके बाद 30 जून को प्रशासनिक फेरबदल में राही को जालौन के एसडीएम पद से हटाकर उरई में एसडीएम (न्यायिक)/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई, जबकि राकेश कुमार सोनी को जालौन का नया एसडीएम बनाया गया. इस तबादले के बाद राही के समर्थन में जालौन में लोगों के प्रदर्शन की खबर भी सामने आई थी. समर्थकों ने उनकी दोबारा तैनाती की मांग को लेकर मार्च निकाला था.
पहले भी इस्तीफे से मचा था हड़कंप
रिंकू सिंह राही इसी साल मार्च में उस समय राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए थे, जब उन्होंने आईएएस पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें लंबे समय से प्रभावी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही थी. बाद में मई में उन्हें जालौन में नई जिम्मेदारी मिली. उनका प्रशासनिक करियर इससे पहले भी कई विवादों और चर्चाओं से जुड़ा रहा है. 2025 में शाहजहांपुर में वकीलों के विरोध के दौरान उनका कान पकड़कर उठक-बैठक लगाने वाला वीडियो वायरल हुआ था. इससे पहले वह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और 2009 के जानलेवा हमले के कारण भी चर्चा में रहे थे.
राही का PCS से IAS तक का सफर
रिंकू सिंह राही मूल रूप से हाथरस के रहने वाले हैं. उन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और आगे चलकर इंजीनियरिंग की. वर्ष 2004 में उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर PCS अधिकारी के रूप में सरकारी सेवा शुरू की. सेवा के दौरान उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा दी और 2021 में चयनित होकर IAS बने. रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने UPSC परीक्षा दिव्यांग कोटे के तहत दी थी.