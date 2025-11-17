Advertisement
Up Road Accidents News: बिजनौर में तेज रफ्तार बाइक बुग्गी में घुसी, जीजा-साले की मौत, हमीरपुर में दो ने तोड़ा दम

  Up Road Accidents News:  हमीरपुर और बिजनौर में दो अलग-अलग सड़क हादसों में कुल चार लोगों की मौत हो गई. हमीरपुर में अज्ञात वाहन ने दो युवकों को कुचल दिया, जबकि बिजनौर में बाइक बुग्गी से टकराने पर जीजा-साले की मौत और एक महिला घायल हो गई.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 17, 2025, 11:23 AM IST
Sandeep/Rajveer/Road Accidents News: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और बिजनौर जनपदों में सड़क हादसों की लगातार बढ़ रही घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया है. बीती रात और आज सुबह हुई दो अलग-अलग दुर्घटनाओं में कुल चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. तेज रफ्तार और लापरवाही इन हादसों की बड़ी वजह मानी जा रही है.

हमीरपुर: अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौत, पुलिस खोज में जुटी
हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है.  देर रात एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी.  टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.  स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.पुलिस अब दुर्घटना कारित करने वाले वाहन और चालक की तलाश में जुट गई है. हैरानी की बात यह है कि इसी मार्ग पर बीती रात ही एक और हादसे में देवर-भाभी की डंपर की टक्कर से मौत हो गई थी.  लगातार होते हादसों ने क्षेत्र में दहशत का माहौल बना दिया है. 

बिजनौर: रामगंगा पुल पर अनियंत्रित बाइक बुग्गी में घुसी, जीजा-साले की मौत – महिला घायल
दूसरी दर्दनाक घटना बिजनौर के शेरकोट-अफजलगढ़ मार्ग पर भूतपुरी गांव के पास स्थित रामगंगा नदी पुल पर हुई.  तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अचानक अनियंत्रित होकर आगे चल रही गन्ने से भरी बुग्गी में पीछे से जा टकराईस हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार हरिराज सिंह (निवासी शाहपुर) और उनके साले अंकित कुमार की मौके पर ही मौत हो गई.

यह भी पढ़ें : Varanasi News: 9 साल की बच्ची के साथ 64 साल के बुजुर्ग ने की हैवानियत, टॉफी के लालच में फंसा ले गया गेस्ट हाउस के अंदर
 

Up Road Accidents News

