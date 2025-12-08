Advertisement
झांसी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर खाई में पलटा, दबकर ड्राइवर की मौत, फतेहपुर में कार और ट्रक की भिड़ंत दो भाई घायल

Up Road Accidents News: यूपी के झांसी में ट्रैक्टर पलटने से ड्राइबर की मौत हो गई थी वही फतेहपुर में तेज रफ्तार कार ट्रक में घुसने से दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे के वजह से परिवार में मातम का माहौल है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 08, 2025, 11:22 AM IST
झांसी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर खाई में पलटा, दबकर ड्राइवर की मौत, फतेहपुर में कार और ट्रक की भिड़ंत दो भाई घायल

Abdul/Avnish/Up Road Accidents:  यूपी के झांसी में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. हादसे में एक ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक की दब कर मौत गई. ग्रामीणों के अनुसार ट्रैक्टर तेज रफ्तार में था और अचानक नियंत्रण बिगड़ने से वह खाई की ओर पलट गया.  मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद गांव के अन्य लोग भी दौड़ पड़े.  ट्रैक्टर के नीचे फंसे दिनेश को निकालने में ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. 

दुर्घटना के बाद क्या हुआ 
हादसे के बाद किसी तरह उसे बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया.  हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया.  पुलिस ने ट्रैक्टर को खाई से निकलवाकर पंचनामा भरते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

यूपी से हादसे की दूसरी खबर 
फतेहपुर जिले में खागा कोतवाली क्षेत्र के NH-2 हाईवे पर सोमवार सुबह बड़ा हादसा हुआ. दिल्ली से बनारस जा रही एक तेज रफ्तार कार ट्रक के पीछे जोरदार टक्कर मारकर घुस गई.  टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और अंदर बैठे यात्री बुरी तरह फंस गए. कार में दो सगे भाई सवार थे, जिनमें बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है. उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि छोटे भाई को भी गंभीर चोटें आई हैं. दोनों को राहगीरों और पुलिस की मदद से कार से बाहर निकाला गया और तत्काल अस्पताल भेजा गया. 

यह भी पढ़ें : Lucknow News: उड़ानें रद्द, कई डायवर्ट....फ्लाइट के इंतजार में अमौसी एयरपोर्ट पर चली गई एक जान, कौन जिम्मेदार?
 

Up Road Accidents News

