झांसी

UP Road Accident: यूपी में फर्रुखाबाद से शामली तक दिखा रफ्तार का कहर, कई घायल

Up Road Accident: फर्रुखाबाद, शामली और हमीरपुर में अलग-अलग सड़क हादसों ने तबाही मचाई. ट्रक-ट्रैक्टर टक्कर, कार-बाइक भिड़ंत और मारपीट की घटनाओं में कई घायल हुए. लोगों ने प्रशासन से सख्त ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा उपायों की मांग की है.

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 09, 2025, 10:44 AM IST
UP Road Accident: यूपी में फर्रुखाबाद से शामली तक दिखा रफ्तार का कहर, कई घायल

 Up Road Accident: यूपी में अलग-अलग सड़क हादसों ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल एक ही दिन में तीन बड़े हादसों ने प्रशासन की नींद उड़ाई.

कमालगंज में ट्रक-ट्रैक्टर की भीषण टक्कर, दुकान में घुसा ट्रक
फर्रुखाबाद के कमालगंज कस्बे में देर रात एक ट्रक और ट्रैक्टर की आमने-सामने टक्कर में बड़ा हादसा हो गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी एक दुकान में जा घुसा. हादसे के दौरान बिजली का पोल भी टूटकर गिर गया, जिससे इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब गया.घटना के बाद स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया गया. ट्रक चालक के मुताबिक, हादसे के वक्त या तो ब्रेक फेल हो गए थे या सामने से आ रहा ट्रैक्टर अचानक मुड़ गया. वहीं दुकान मालिक सचिन गुप्ता ने बताया कि टक्कर के कारण दुकान के अंदर रखा सारा सामान नष्ट हो गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और जांच में जुट गई है। बिजली विभाग की टीमें मरम्मत कार्य में लगी हुई हैं.

शामली में कार-बाइक भिड़ंत, तीन युवक घायल
शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र के एलम बाईपास मार्ग पर बुधवार देर शाम कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में बाइक सवार तीन युवक दिलशाद, मोहम्मद सुहैल और रासिद गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने तीनों को तत्काल कांधला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रासिद को हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार तेज रफ्तार में आ रही थी और अचानक बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बाईपास मार्ग पर आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. लोगों ने मांग की है कि मार्ग पर स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेत लगाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

हमीरपुर में कार-ट्रक टक्कर के बाद मारपीट, CCTV में कैद हुई घटना
हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मीबाई तिराहे पर कार और ट्रक की टक्कर के बाद मामला हिंसक हो गया. बताया जा रहा है कि कार चालक और उसके साथियों ने ट्रक चालक की पिटाई कर दी. बीच-बचाव करने पहुंचे स्थानीय लोगों के साथ भी मारपीट की गई. पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.
पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है और मारपीट करने वालों की पहचान की जा रही है

ये भी पढ़ें: एक आध किसान को उड़ा दो...कोई फर्क नहीं पड़ता, कहकर हमलावरों ने BKU जिलाध्यक्ष को मारी गोली
 

UP Road Accident

