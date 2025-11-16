Road Accidents News: दर्दनाक सड़क हादसे में दो परिवारों पर टूटा कहर! रामनगर और हमीरपुर में तेज रफ्तार वाहनों ने ली तीन लोगों की जान

हमीरपुर न्यूज/संदीप कुमार : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में भी तेज रफ्तार मौत बनकर दौड़ी. मुस्करा थाना क्षेत्र के दामूपुरवा गांव के पास धान कटाई कर घर लौट रहे देवर-भाभी को एक तेज रफ्तार डंफर ने जोरदार टक्कर मार दी. घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति नाजुक देखते हुए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया.हालांकि, डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद दोनों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. दुर्घटना की खबर मिलते ही परिजनों में मातम छा गया. गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. पुलिस ने डंफर को पकड़ लिया है और आरोपी चालक की तलाश में जुट गई है. प्राथमिक जांच में लापरवाही से वाहन चलाना हादसे की वजह बताई जा रही है.

रामनगर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर

उत्तराखंड के रामनगर में शनिवार शाम एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया. जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार मोहल्ला खताड़ी निवासी 25 वर्षीय राशिद अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के वक्त उसके साथ मौजूद सलमान गंभीर रूप से घायल हो गया.

स्थानीय लोगों ने क्या किया ?

स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची. दोनों को तत्काल रामनगर सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक डॉ. तौहीद ने राशिद को मृत घोषित कर दिया. सलमान की हालत चिंताजनक बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है. हादसे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद राशिद के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

तेज रफ्तार बनी जानलेवा, सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल

दोनों हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने की बढ़ती घटनाएं लगातार जान ले रही हैं. पुलिस प्रशासन ने चालक की पहचान कर सख्त कार्रवाई की बात कही है। वहीं स्थानीय लोगों ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है.

