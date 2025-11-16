Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3005999
Zee UP-Uttarakhandझांसी

Road Accidents News: दर्दनाक सड़क हादसे में दो परिवारों पर टूटा कहर! रामनगर और हमीरपुर में तेज रफ्तार वाहनों ने ली तीन लोगों की जान

Road Accidents News:  हमीरपुर में डंफर ने देवर-भाभी को कुचल दिया, इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई.जबकि रामनगर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से युवक की मौत और साथी घायल हुआ, दोनों हादसों से परिवारों में कोहराम मचा है.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 16, 2025, 01:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Road Accidents News: दर्दनाक सड़क हादसे में दो परिवारों पर टूटा कहर! रामनगर और हमीरपुर में तेज रफ्तार वाहनों ने ली तीन लोगों की जान

हमीरपुर न्यूज/संदीप कुमार : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में भी तेज रफ्तार मौत बनकर दौड़ी. मुस्करा थाना क्षेत्र के दामूपुरवा गांव के पास धान कटाई कर घर लौट रहे देवर-भाभी को एक तेज रफ्तार डंफर ने जोरदार टक्कर मार दी. घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति नाजुक देखते हुए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया.हालांकि, डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद दोनों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. दुर्घटना की खबर मिलते ही परिजनों में मातम छा गया. गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. पुलिस ने डंफर को पकड़ लिया है और आरोपी चालक की तलाश में जुट गई है. प्राथमिक जांच में लापरवाही से वाहन चलाना हादसे की वजह बताई जा रही है.

रामनगर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर
उत्तराखंड के रामनगर में शनिवार शाम एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया. जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार मोहल्ला खताड़ी निवासी 25 वर्षीय राशिद अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के वक्त उसके साथ मौजूद सलमान गंभीर रूप से घायल हो गया.

स्थानीय लोगों ने क्या किया ?
स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची. दोनों को तत्काल रामनगर सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक डॉ. तौहीद ने राशिद को मृत घोषित कर दिया. सलमान की हालत चिंताजनक बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है. हादसे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद राशिद के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

तेज रफ्तार बनी जानलेवा, सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल
दोनों हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने की बढ़ती घटनाएं लगातार जान ले रही हैं. पुलिस प्रशासन ने चालक की पहचान कर सख्त कार्रवाई की बात कही है। वहीं स्थानीय लोगों ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर के रेस्टोरेंट में भीषण आग, दम घुटने से हाउसकीपिंग स्टाफ की मौत,आग लगने का कारण अब भी रहस्य!
 

TAGS

road accidents News

Trending news

Sanatan Hindu Padyatra
सनातन पदयात्रा के अंतिम दिन उमड़ा आस्था का सैलाब, कई हस्तियों ने लगाई हाजिरी
Lucknow news
हर शनिवार चलेगी 'मस्ती की पाठशाला'.बिना बैग स्कूल जाएंगे बच्चे ,तनावमुक्त शिक्षा
UP Politics
अखिलेश पर केतकी का तीखा प्रहार, यादवों का इस्लामीकरण कर रहे हैं सपा प्रमुख
Nainital News
क्रिसमस की तैयारी में जुटा नैनीताल, स्पेशल प्लम केक से होता है पर्यटकों का वेलकम
road accidents News
दर्दनाक सड़क हादसे! रामनगर और हमीरपुर में तेज रफ्तार वाहनों ने ली तीन लोगों की जान
Gorakhpur News
गोरखपुर के रेस्टोरेंट में भीषण आग, दम घुटने से हाउसकीपिंग स्टाफ की मौत
Jaspur
न मैदान बना न दिखा निर्माण लेकिन बजट खर्च! जसपुर में मिनी स्टेडियम पर गहराया विवाद
balrampur news
लालू की बेटी के निशाने पर पूर्व सपा MP रिजवान जहीर के दामाद, जानें कौन हैं रमीज नेमत
Allahabad High Court
नाबालिग बेटी को सौतेली मां देगी 5 हजार रुपए गुजारा भत्ता, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
jaunpur news
जौनपुर में पारिवारिक विवाद में महिला की मौत, ससुर ने दामाद पर लगाया हत्या का आरोप