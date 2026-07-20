उरई की रूपल बाल्मीकि ने NEET पास कर रचा इतिहास, सफाई कर्मचारी की बेटी बनेगी परिवार की पहली डॉक्टर

अपनी इस स्वर्णिम सफलता पर डॉ. रूपल बाल्मीकि ने मीडिया और समाज के लोगों से बात करते हुए अपने भविष्य के नेक इरादों को साझा किया. रूपल ने कहा कि मेरी यह सफलता मेरे माता-पिता के त्याग और समाज के आशीर्वाद का परिणाम है. मैं एक डॉक्टर के रूप में केवल करियर नहीं बनाना चाहती, बल्कि समाज सेवा करना चाहती हूं. डिग्री पूरी होने के बाद मैं अपने बाल्मीकि समाज और गरीब तबके के उन लोगों का बिल्कुल मुफ्त में इलाज करूंगी, जो पैसों के अभाव में इलाज से वंचित रह जाते हैं.