उरई की रूपल बाल्मीकि ने NEET पास कर रचा इतिहास, सफाई कर्मचारी की बेटी बनेगी परिवार की पहली डॉक्टर

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जालौन/जितेन्द्र सोनी: कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है. इस उक्ति को सच कर दिखाया है उरई की एक होनहार बेटी ने. उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई शहर की रूपल बाल्मीकि ने देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट (NEET) को पास कर इतिहास रच दिया है. रूपल की इस सफलता से न सिर्फ उनका परिवार, बल्कि पूरा बाल्मीकि समाज और जिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है.
उरई के राजेंद्र नगर की रहने वाली रूपल बाल्मीकि ने नीट परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 720 में से 520 अंक अर्जित किए हैं. रूपल की यह सफलता इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि उनके पिता, विक्रम बाल्मीकि, नगर पालिका उरई में एक सफाई कर्मचारी सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत हैं. मां सुमन एक कुशल गृहणी हैं. सीमित संसाधनों और तमाम सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के बावजूद रूपल ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है. वह अपने पूरे कुनबे और परिवार में पहली डॉक्टर बनने जा रही हैं.
जैसे ही नीट परीक्षा के परिणाम घोषित हुए और रूपल की सफलता की खबर लगी, वैसे ही उनके निवास स्थान राजेंद्र नगर में उत्सव का माहौल हो गया. फूल-मालाओं से रूपल का स्वागत हुआ, बिटिया की इस ऐतिहासिक सफलता पर स्थानीय मोहल्ले वासियों और रिश्तेदारों का तांता लग गया. लोगों ने रूपल को फूल-मालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया. अपनी लाडली की इस बड़ी कामयाबी पर माता-पिता की आंखें छलक आईं. उन्होंने कहा कि बेटी ने उनके संघर्षों को सफल बना दिया है.
अपनी इस स्वर्णिम सफलता पर डॉ. रूपल बाल्मीकि ने मीडिया और समाज के लोगों से बात करते हुए अपने भविष्य के नेक इरादों को साझा किया. रूपल ने कहा कि मेरी यह सफलता मेरे माता-पिता के त्याग और समाज के आशीर्वाद का परिणाम है. मैं एक डॉक्टर के रूप में केवल करियर नहीं बनाना चाहती, बल्कि समाज सेवा करना चाहती हूं. डिग्री पूरी होने के बाद मैं अपने बाल्मीकि समाज और गरीब तबके के उन लोगों का बिल्कुल मुफ्त में इलाज करूंगी, जो पैसों के अभाव में इलाज से वंचित रह जाते हैं.