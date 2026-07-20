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उरई की रूपल बाल्मीकि ने NEET पास कर रचा इतिहास, सफाई कर्मचारी की बेटी बनेगी परिवार की पहली डॉक्टर

जालौन जिले के उरई की रहने वाली रूपल बाल्मीकि ने NEET परीक्षा में 720 में से 520 अंक हासिल कर परिवार और पूरे बाल्मीकि समाज का नाम रोशन किया है. नगर पालिका में सफाई कर्मचारी सुपरवाइजर की बेटी रूपल अब परिवार की पहली डॉक्टर बनने जा रही हैं. उन्होंने भविष्य में गरीबों और अपने समाज के लोगों का मुफ्त इलाज करने का संकल्प भी लिया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 20, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:46 AM IST
उरई की रूपल बाल्मीकि ने NEET पास कर रचा इतिहास, सफाई कर्मचारी की बेटी बनेगी परिवार की पहली डॉक्टर
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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