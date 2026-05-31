झांसी में साधु ने 14 साल के बच्चे को बहलाकर ले जाने की कोशिश, लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

झांसी न्यूज/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नवाबाद थाना क्षेत्र में एक साधु ने कार में अकेले बैठे 14 वर्षीय बच्चे को बहला-फुसलाकर अगवा करने का प्रयास किया. गनीमत रही कि राहगीरों की सतर्कता और बच्चे की सूझबूझ से एक बड़ी अनहोनी टल गई. घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साधु की हरकतें साफ देखी जा सकती हैं.

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नवाबाद थाना क्षेत्र स्थित 'पप्पू मोटर्स' के पास यह घटना घटी. बच्चे के पिता और मामा उसे कार में बिठाकर कुछ जरूरी सामान (पुर्जे) लेने के लिए पास ही की दुकान पर गए थे. बच्चा कार के अंदर अकेला बैठा था. इसी दौरान एक साधु वहां पहुंचा और उसने कार में बैठे किशोर को बातों में उलझा लिया. साधु उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा.

राहगीर की सतर्कता और बच्चे का साहस

आरोपी साधु के इरादे संदिग्ध देख वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने उसे रोक लिया और पूछताछ की. पकड़े जाने पर साधु ने शातिर अंदाज में झूठ बोला कि "यह मेरा बेटा है." लेकिन तभी कार में बैठे बच्चे ने साहस दिखाते हुए चिल्लाकर कहा कि "ये मेरे कोई नहीं हैं, मैं इन्हें नहीं जानता." बच्चे के शोर मचाते ही आसपास के लोग जमा हो गए. बच्चे ने तुरंत अपने पिता को फोन कर मौके पर बुला लिया.

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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

पिता और वहां मौजूद लोगों ने तत्काल आरोपी साधु को पकड़ लिया और नवाबाद थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. परिजनों ने साधु के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

सीसीटीवी ने खोली पोल

घटना के समय आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में साधु की सारी हरकतें कैद हो गई हैं. वायरल हो रहे वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि कैसे साधु पहले कार के पास आता है और बच्चे को झांसे में लेकर चलने के लिए प्रेरित करता है. इस संबंध में नवाबाद थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी साधु को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस उसकी पहचान सुनिश्चित करने के साथ ही यह पता लगाने में जुटी है कि उसके पीछे और कौन लोग हैं या उसकी असली मंशा क्या थी. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और अभिभावकों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता देखी जा रही है.