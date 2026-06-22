कर्मचारियों का विरोध और कोतवाली पर प्रदर्शन

अपने साथी के साथ हुई इस अभद्रता और मारपीट की खबर सुनते ही नगर पालिका के दर्जनों सफाई कर्मचारी आक्रोशित हो गए. वे सभी अपना काम छोड़कर एकजुट हो गए और सीधे उरई कोतवाली पहुंचे. विरोध दर्ज कराने के लिए कर्मचारियों ने अपनी कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को कोतवाली के मुख्य द्वार के सामने खड़ा कर दिया. इस प्रदर्शन के कारण कोतवाली के बाहर सड़क पर भारी जाम लग गया. व्यस्त मार्ग पर गाड़ियाँ खड़ी होने से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. कर्मचारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे.