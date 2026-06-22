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जालौन न्यूज/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद के उरई नगर में सोमवार सुबह एक घटना सामने आई, जहां नगर पालिका परिषद के एक सफाईकर्मी के साथ कुछ अराजक तत्वों ने मारपीट की. इस घटना के बाद नगर पालिका के कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर उरई कोतवाली के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया.
घटना का विवरण
सोमवार की सुबह, नगर पालिका का सफाईकर्मी संतोष अपने नियमित कार्य के अनुसार वार्ड नंबर 13 में घर-घर जाकर कूड़ा संग्रहण कर रहा था. इसी दौरान, किसी बात को लेकर कुछ स्थानीय लोगों की संतोष से बहस हो गई. मामला इतना बढ़ गया कि उन लोगों ने सफाईकर्मी के साथ मारपीट शुरू कर दी. इस अचानक हुए हमले से संतोष बुरी तरह डर गया और उसने तुरंत इसकी सूचना अपने अन्य साथियों को दी.
कर्मचारियों का विरोध और कोतवाली पर प्रदर्शन
अपने साथी के साथ हुई इस अभद्रता और मारपीट की खबर सुनते ही नगर पालिका के दर्जनों सफाई कर्मचारी आक्रोशित हो गए. वे सभी अपना काम छोड़कर एकजुट हो गए और सीधे उरई कोतवाली पहुंचे. विरोध दर्ज कराने के लिए कर्मचारियों ने अपनी कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को कोतवाली के मुख्य द्वार के सामने खड़ा कर दिया. इस प्रदर्शन के कारण कोतवाली के बाहर सड़क पर भारी जाम लग गया. व्यस्त मार्ग पर गाड़ियाँ खड़ी होने से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. कर्मचारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे.
पुलिस की कार्रवाई के बाद शांत हुआ मामला
सफाईकर्मियों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन हरकत में आया. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारी कर्मचारियों से शांतिपूर्वक बातचीत की. पुलिस ने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद कर्मचारी शांत हुए. आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ियाँ वहाँ से हटाईं और जाम खुलवाया, जिसके बाद यातायात व्यवस्था पुनः सुचारू हो सकी.
सफाई व्यवस्था पर सवाल
इस घटना ने एक बार फिर सफाईकर्मियों की सुरक्षा के मुद्दे को हवा दे दी है. नगर पालिका कर्मचारियों ने मांग की है कि ड्यूटी के दौरान उनके साथ आए दिन होने वाले विवादों को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए. फिलहाल, पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है.