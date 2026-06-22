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जालौन में सफाईकर्मी से मारपीट: सफाई कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, कोतवाली में हुआ प्रदर्शन

Jalaun News: प्रदेश के जालौन जनपद के उरई नगर में सोमवार सुबह एक घटना सामने आई, जहां नगर पालिका परिषद के एक सफाईकर्मी के साथ कुछ अराजक तत्वों ने मारपीट की. इस घटना के बाद नगर पालिका के कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर उरई कोतवाली के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 22, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:25 PM IST
जालौन में सफाईकर्मी से मारपीट: सफाई कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, कोतवाली में हुआ प्रदर्शन

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