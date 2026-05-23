हेलमेट नहीं, होश नहीं... चलती स्कूटी पर नहाता रहा युवक, वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल

Jhansi News/अब्दुल सत्तार: सोशल मीडिया पर वायरल होने और रील बनाने के चक्कर में लोग किस कदर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, इसका एक हैरान करने वाला मामला उत्तर प्रदेश के झांसी से सामने आया है. यहां एक युवक का चलती स्कूटी पर नहाते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. व्यस्त सड़क पर किए गए इस खतरनाक स्टंट ने यातायात नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा दी हैं, जिसे देखकर लोग हैरान हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

चलती स्कूटी पर नहाने का खतरनाक स्टंट

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि यह युवक झांसी की एक मुख्य और बेहद व्यस्त सड़क पर स्कूटी चलाते हुए मजे से नहा रहा है. उसने अपनी स्कूटी के आगे पानी से भरी एक बाल्टी रखी हुई है और चलती गाड़ी पर ही एक मगे से पानी निकाल-निकालकर अपने ऊपर डाल रहा है. उसका पूरा ध्यान सड़क के बजाय रील बनवाने पर था.

हादसे को दावत देती घोर लापरवाही

जिस समय युवक सड़क पर यह जानलेवा स्टंट कर रहा था, उस वक्त आसपास से अन्य गाड़ियां भी काफी तेज रफ्तार में गुजर रही थीं. ऐसी स्थिति में जरा सी भी चूक होने या संतुलन बिगड़ने पर कोई भी बड़ा और भयानक हादसा हो सकता था. मगर, वह युवक अपनी और दूसरों की सुरक्षा की परवाह किए बिना बेफिक्री से रील बनाने में मशगूल था.

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यातायात नियमों की सरेआम धज्जियां

रील बनाने के इस भूत ने युवक से कानून और सुरक्षा के सारे नियम तुड़वा दिए. सफर के दौरान उसने न तो हेलमेट पहना था, जो सुरक्षा का सबसे बुनियादी नियम है, और न ही उसका ध्यान ड्राइविंग पर था. चलती गाड़ी पर नहाकर उसने 'रैश ड्राइविंग' (खतरनाक ड्राइविंग) की और सार्वजनिक सड़क पर स्टंट करके मोटर व्हीकल एक्ट का खुला उल्लंघन किया.

सोशल मीडिया पर जनता का फूटा गुस्सा

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आया, वैसे ही इसे देखकर इंटरनेट यूजर्स का गुस्सा भड़क गया. लोगों ने इस गैर-जिम्मेदाराना हरकत की कड़ी निंदा की और स्थानीय पुलिस को वीडियो में टैग करते हुए इस 'रीलबाज' युवक के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी शिकंजा कसने और उसे जेल भेजने की मांग की ताकि दूसरों को सबक मिल सके.

झांसी पुलिस की त्वरित कानूनी कार्रवाई

मामला सामने आते ही झांसी पुलिस तुरंत हरकत में आ गई है और उसने इस वायरल फुटेज का संज्ञान ले लिया है. पुलिस स्कूटी के रजिस्ट्रेशन नंबर और वीडियो के आधार पर आरोपी युवक की पहचान करने की कोशिश में जुटी है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही चिन्हित कर उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी चालान और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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