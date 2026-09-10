हमीरपुर में पूर्व और वर्तमान चेयरमैन के बीच हाथापाई, बुलडोजर एक्शन पर भड़कीं सपा नेता

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संदीप कुमार/हमीरपुर: हमीरपुर में सपा की पूर्व चेयरमैन और बीजेपी की वर्तमान चेयरमैन के बीच हाथापाई का मामला सामने आया है. नाली निर्माण की दिशा को लेकर वर्तमान चेयरमैन आशा रानी कबीर और सपा की पूर्व चेयरमैन माया वाल्मीकि के बीच कहासुनी शुरू हो गई. कहासुनी के दौरान दोनों में हाथापाई शुरू हो गई. हाथापाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. किसी भी पक्ष की ओर से अभी तक पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है.
पूर्व और वतर्मान चेयरमैन पर हाथापाई
बीजेपी की वर्तमान चेयरमैन आशा रानी ने कहा कि कुरारा थाना कस्बे वार्ड नंबर 9 में बारिश में जलभराव की समस्या आ रही थी. स्थानीय लोगों की शिकायत पर नाली का निर्माण किया जा रहा है. स्थानीय लोगों के बुलाने पर वह मौके पर पहुंची थी. इसी दौरान पूर्व चेयरमैन माया वाल्मीकि अपने भांजे के साथ वहां पहुंच गई. आरोप है कि माया वाल्मीकि ने निर्माण का विरोध करते हुए हमला कर दिया. उनके साथ धक्का मुक्की की.
चुनावी रंजिश में मारपीट का आरोप
आशा रानी ने कहा कि चेयरमैन बनने के बाद से माया वाल्मीकि चुनावी रंजिश रखती हैं. आरोप है कि पहले भी वह मेरे द्वारा किए गए कार्यों का विरोध करती रही हैं. आरोप है कि माया वाल्मीकि स्थानीय लोगों को भी धमकाती रहती हैं. वर्तमान चेयरमैन का आरोप है कि रंजिश के चलते उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया था.
पूर्व चेयरमैन के ये आरोप
वहीं, पूर्व चेयरमैन माया वाल्मीकी का आरोप है कि वर्तमान चेयरमैन आशा रानी बुलडोजर लेकर उनके घर पहुंची और मकान के नीचे बनी रेलिंग को तुड़वा दिया. आरोप है कि उनका मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया. इसके चलते बारिश का पानी उनके घर में घुस रहा था. आरोप है कि वर्तमान चेयरमैन बुलडोजर के साथ दोबारा पहुंचीं और नाली निर्माण के नाम पर तोड़फोड़ करने लगीं. आरोप है कि विरोध किया तो वर्तमान चेयरमैन ने धक्का देकर गिरा दिया. वर्तमान चेयरमैन और जेई पर मारपीट का आरोप लगाया है.
दिव्यांग दंपति के साथ पड़ोसियों ने की मारपीट
हमीरपुर के सुमेरपुर थाना कस्बे के वार्ड नंबर 5 बसंत नगर में दिव्यांग दंपति के साथ पड़ोसियों द्वारा मारपीट की घटना सामने आई है. आरोप है कि पड़ोसियों ने एक राय होकर दिव्यांग दंपत्ति को जमकर पीटा. लाठी और ईंट से हमला कर दिया. कचरा फेंकने को लेकर विवाद में पड़ोसियों पर मारपीट का आरोप लगाया है. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पीड़ित दंपति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है.