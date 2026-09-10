हमीरपुर में पूर्व और वर्तमान चेयरमैन के बीच हाथापाई, बुलडोजर एक्शन पर भड़कीं सपा नेता

पूर्व चेयरमैन के ये आरोप

वहीं, पूर्व चेयरमैन माया वाल्मीकी का आरोप है कि वर्तमान चेयरमैन आशा रानी बुलडोजर लेकर उनके घर पहुंची और मकान के नीचे बनी रेलिंग को तुड़वा दिया. आरोप है कि उनका मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया. इसके चलते बारिश का पानी उनके घर में घुस रहा था. आरोप है कि वर्तमान चेयरमैन बुलडोजर के साथ दोबारा पहुंचीं और नाली निर्माण के नाम पर तोड़फोड़ करने लगीं. आरोप है कि विरोध किया तो वर्तमान चेयरमैन ने धक्का देकर गिरा दिया. वर्तमान चेयरमैन और जेई पर मारपीट का आरोप लगाया है.