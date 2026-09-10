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हमीरपुर में पूर्व और वर्तमान चेयरमैन के बीच हाथापाई, बुलडोजर एक्शन पर भड़कीं सपा नेता

Hamirpur News: हमीरपुर में पूर्व चेयरमैन और वर्तमान चेयरमैन के बीच हाथापाई का वीडियो वायरल हो रहा है. दोनों एक दूसरे को धक्का देते दिख रही हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 10, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 06:59 PM IST
हमीरपुर में पूर्व और वर्तमान चेयरमैन के बीच हाथापाई, बुलडोजर एक्शन पर भड़कीं सपा नेता
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर AI की है.

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