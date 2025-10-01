Advertisement
Jalaun News: बेतवा नदी में नहाने गए 4 दोस्त बह गए, परिजनों में कोहराम, SDRF–PAC की टीम चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन

Jalaun News: जालौन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर बेतवा नदी में नहाने गए 4 दोस्त बह गए. यह घटना पूरे इलाके में शोक बन चुका है. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 01, 2025, 02:44 PM IST
Betwa river in Jalaun
Betwa river in Jalaun

Jalaun News/जितेंद्र सोनी:  उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कोटरा थाना क्षेत्र के सला घाट में उस समय हड़कंप मच गया. जब नहाने गए 4 दोस्तों में से एक युवक नदी के तेज बहाव में बह गया. बताया जा रहा है कि काम खत्म करने के बाद सभी दोस्त नदी में नहाने पहुंचे थे. इसी दौरान युवक गहरे पानी और तेज धारा में फंसकर डूब गया. साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन तेज बहाव के चलते प्रयास असफल रहे.

सूचना मिलते ही कोटरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और SDRF व PAC की फ्लड टीम को बुलाकर रेस्क्यू अभियान शुरू कराया. रेस्क्यू के दौरान युवक का शव नदी में उतराता हुआ नजर आया, लेकिन चट्टानों और तेज बहाव के कारण शव निकालने में टीम को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है

खबर अपडेट की जा रही है....

