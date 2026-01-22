ललितपुर में सनसनीखेज हत्याकांड, दामाद ने पत्थरों से पीटकर सास को मार डाला

ललितपुर न्यूज/अमित सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक दामाद ने अपनी सास की पत्थरों से पीटकर निर्मम हत्त्या कर दी , पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और शिककायत क आधार पर हत्त्यारोपी दामाद के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है. घटना सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आजादपुरा मोहल्ले की है .

पत्मी के साथ था पारिवारिक विवाद

बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आजादपुरा करीमनगर मोहल्ले में रहने वाले शोभरन सिंह का अपनी पत्नी रश्मि के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा था . जिसकी जानकारी पाकर रश्मि की माँ मुन्नी विवाद को सुलझाने के लिये उसके ससुराल पहुँची थी , लेकिन ससुराल में विवाद के दौरान दामाद शोभरन सिंह ने अपनी सास मुन्नी पर पत्थरों से हमला कर दिया . जिसकी वजह से सास मुन्नी लहू लुहान हो गयी.

परिजन ले गए अस्पताल, डॉक्टरों ने घोषित किया मृत

गम्भीर रूप से घायल मुन्नी को इलाज के लिये जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया . जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया , घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुँची पुलिस ने मृतिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया और हत्त्यारोपी दामाद के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकद्दमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

बागत में मिला महिला का शव

बागपत जनपद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. शहर कोतवाली क्षेत्र के बाघु गांव में एक किसान नेता के खेत में बने बीटोड़े के अंदर अज्ञात महिला का जला हुआ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. शव लगभग 85 प्रतिशत तक जला हुआ है, जिस कारण अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है. प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कर सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को जलाया गया है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की. फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने बीटोड़े के आसपास के खेतों और रास्तों की भी बारीकी से जांच की है. पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा. साथ ही आसपास के गांवों में लापता महिलाओं की जानकारी भी जुटाई जा रही है. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी हुई है.