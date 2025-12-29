संपत्ति के लालच में नौकर बने जल्लाद! बाप-बेटी को सालों रखा बंधक, पिता की मौत, लड़की बनी हड्डियों का ढांचा

राजेंद्र तिवारी/महोबा: महोबा में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां संपत्ति की लालच में एक नौकर दंपति ने रेलवे के रिटायर्ड बुजुर्ग और उसकी मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटी को कई साल तक घर में कैद रखा. भूख बीमारी और अमानवीय प्रताड़ना के चलते बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि बेटी इतनी कमजोर हो गई कि उसका शरीर महज हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया है.

क्या है पूरी घटना

दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र के हिंद टायर गली मुहाल में रहने वाले सीनियर क्लर्क के पद से रिटायर्ड 70 वर्षीय ओमप्रकाश सिंह राठौर अपनी 27 वर्षीय मानसिक विक्षिप्त बेटी रश्मि के साथ रह रहे थे. बताया जाता है कि वर्ष 2016 में पत्नी की मौत के बाद ओमप्रकाश राठौर ने चरखारी के रहने वाले राम प्रकाश कुशवाहा और उसकी पत्नी रामदेवी को देखभाल के लिए घर पर रखा था. आरोप है कि इसी नौकर दंपति ने धीरे-धीरे पूरे मकान पर कब्जा कर लिया और पिता -बेटी को नीचे के कमरे में कैद कर दिया और ऊपर की मंजिल पर ऐशो- आराम से रहने लगे. उसकी बेटी को दाने-दाने के लिए मोहताज कर रखा था. शायद यही वजह है कि उचित भोजन और इलाज न मिलने के कारण दोनों की हालात बिगड़ती चली गई. परिजनो ने बताया कि जब भी मिलने आते नौकर बहाने बनाकर उन्हें लौटा देता था कि दोनों किसी से मिलना नहीं चाहते है.

कैसे खुला नौकरों की करतूत का राज

ओम प्रकाश की मौत की खबर जब परिजनों को मिली और वह घर पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर सभी दंग रह गए. ओमप्रकाश का शरीर पूरी तरह से सूख चुका था और उसकी बेटी रश्मि एक अंधेरे कमरे में बेहद बदहाली हालत में मिली. भूख की वजह से 27 वर्षीय युवती को इस कदर तोड़ दिया कि उसके शरीर का ढांचा दिखाई देने लगा. मानो शरीर में मास का नाम ना हो और किसी तरह सांसे चल रही हो.

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों का आरोप

परिजनों का आरोप है कि प्रॉपर्टी को हड़पने के उद्देश्य से नौकर दंपति ने साजिश रच कर इस घटना को अंजाम दिया. परिजन बेटी की देखभाल में जुटे हैं और इस अमानवीय कृत्य को अंजाम देने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

घटना के बाद ओमप्रकाश को जिला अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है.