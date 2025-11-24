समय से लक्ष्य पूरा करने वाले BLO सम्मानित, DM ने दिए कड़े निर्देश ! ललितपुर में SIR अभियान तेज़

ललितपुर न्यूज/अमित सोनी : उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने मीडिया कर्मियों के साथ बैठक कर SIR (Samagra Integrated Registration) प्रणाली की कार्यप्रणाली और इसके उद्देश्य पर विस्तृत जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि SIR व्यवस्था नागरिकों के महत्वपूर्ण डाटा को एकीकृत और पारदर्शी रूप से संकलित करने के लिए विकसित की गई है, जिससे सरकारी योजनाओं के संचालन और लाभ वितरण में तेजी और सटीकता आएगी

डीएम ने कहा कि जिले के प्रत्येक नागरिक को समय पर अपना SIR फार्म भरना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया भविष्य की तमाम शासकीय योजनाओं और सुविधाओं के लिए जरूरी है। प्रशासनिक स्तर पर BLO सहित कई विभागीय कर्मचारियों को इस कार्य में लगाया गया है, ताकि गांव से शहर तक हर घर तक यह अभियान सुचारु रूप से पहुंच सके.

क्या हुई पूरी बात चीत

प्रेसवार्ता के दौरान डीएम सत्यप्रकाश ने स्पष्ट किया कि BLO की भूमिका इस अभियान में सबसे महत्वपूर्ण है. उन्होंने सभी BLO को निर्देश दिए कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर अधिक से अधिक नागरिकों के SIR फार्म भरवाएं और डेटा की शुद्धता पर विशेष ध्यान दें. उन्होंने कहा कि यह केवल सरकारी कार्य नहीं, बल्कि नागरिकों के हित में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है.डीएम ने चेताया कि सभी BLO समय से पहले अपने-अपने क्षेत्रों में सौंपे गए लक्ष्य पूरे करें, ताकि जिले में SIR पंजीकरण अभियान सफल हो और आगे की प्रक्रियाएं बिना देरी पूरी की जा सकें

उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLO हुए सम्मानित

प्रेसवार्ता के बाद आयोजित सम्मान समारोह में डीएम सत्यप्रकाश ने उन BLO को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया, जिन्होंने समय से पहले अपने लक्ष्य को पूरा किया . उन्होंने उनकी मेहनत, लगन और जिम्मेदारी को सराहते हुए उन्हें जिले के लिए प्रेरणास्रोत बताया.

उन्होंने कहा कि ब्लॉक और गांव स्तर पर सक्रिय BLO की मेहनत के कारण ही सरकार की डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में सफलता मिल रही है.उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपील की कि वे पूरी तत्परता से इस अभियान में अपना योगदान देते रहें.

जिले में SIR प्रक्रिया को मिल रही गति

डीएम सत्यप्रकाश के निर्देशों और जागरूकता अभियान के चलते जिले में SIR फार्म भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है. प्रशासन उम्मीद कर रहा है कि तय समयसीमा के भीतर जिले के सभी नागरिक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, जिससे डेटा आधारित शासन और लक्षित लाभ वितरण की दिशा में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा

