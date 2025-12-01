Jhansi News: भाई की शादी के दिन बहन की उठी अर्थी, लहंगा लेने जा रही थी बाजार

Jhansi News/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक ऐसा दर्दनाक मामला सामने आया है जिसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है. बता दें कि जिस दिन घर में शहनाई बजनी थी, उसी दिन एक पिता की आंखों के सामने उसकी इकलौती बेटी उजाला की जिंदगी बुझ गई.

कहां की है ये घटना?

चिरगांव थाना क्षेत्र के नंदसिया गांव में रविवार की है. जहां पर चचेरे भाई की शादी के दिन लहंगा लेने निकली युवती सड़क हादसे का शिकार हो गई. तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवती की मौत हो गई और साथ में मौजूद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

लहंगा लेने जा रही थी उजाला

नंदसिया गांव निवासी सुरेंद्र की बेटी उजाला, जो बीएससी पास थी, रविवार सुबह भांडेर में होने वाली अपने चचेरे भाई की शादी के लिए किराए पर बुक कराया हुआ लहंगा लेने चिरगांव जा रही थी. उजाला के साथ उसका चचेरा भाई अनुज भी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार था. रास्ते में पूजा ट्रॉली शॉप के पास अचानक एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रैक्टर ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी.

Add Zee News as a Preferred Source

अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

टक्कर में उजाला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि अनुज को भी चोटें आईं. हादसे के बाद अनुज ने घरवालों को फोन कर जानकारी दी. परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों को चिरगांव सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उजाला को मृत घोषित कर दिया. उजाला की मौत की खबर से शादी वाले घर में कोहराम मच गया और खुशी का माहौल गम में बदल गया.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. पुलिस हादसे का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपी ट्रैक्टर चालक व वाहन की तलाश में जुटी है.