झांसी में मां के बॉयफ्रेंड की बेटे ने पीट-पीटकर की हत्या, पैसों के लेनदेन में विवाद बना 'मौत'

झांसी/अब्दुल सत्तार: यूपी के झांसी जिले में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के लहर एक्लेव से सनसनीखेज घटना सामने आई है. प्रेमिका के बुलावे पर मिलने गए मां के बॉयफ्रेंड की बेटे ने पीट-पीटकर हत्या कर दी है. प्रेमिका ही बॉयफ्रेंड को घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची थी. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक के परिजनों ने प्रेमिका के बेटे पर पैसों के लेनदेन के विवाद में हत्या का आरोप लगाया है. बॉयफ्रेंड की मौत के बाद से प्रेमिका लापता हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

एमपी के युवक से महिला का प्रेम प्रसंग

मध्यप्रदेश के दतिया निवासी मृतक महिपाल अहिरवार के परिजनों के मुताबिक तीन साल पहले झांसी की रहने वाली 32 वर्षीय महिला से महिपाल की मुलाकात हुई थी. दोनों के बीच प्रेम हो गया. महिपाल उसके घर आने जाने लगा. महिपाल उस पर अपनी कमाई खर्च करने लगा. प्रेमिका और उसके बेटे ने 1.40 लाख रुपये कर्ज भी लिया.

पैसों को लेकर हुआ विवाद

कुछ दिन पहले पैसों की जरूरत पड़ने पर महिपाल ने प्रेमिका से पैसे वापस मांगे. इसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ. प्रेमिका ने बॉयफ्रेंड महिपाल को फोन करके पैसे देने के लिए बुलाया था. परिजनों का आरोप है प्रेमिका के बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर महिपाल को बुरी तरह पीटा. घायल हुए महिपाल ने फोन से भाई और पत्नी को घटना के बारे में बताया था.

पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल

घायल अवस्था में महिपाल को लेकर उसकी प्रेमिका मेडिकल कॉलेज पहुंची थी. जहां बॉयफ्रेंड की मौत के बाद प्रेमिका भाग निकली. परिजनों ने मृतक और उसकी पत्नी के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग वायरल कर दी. इसमें हमले में घायल हुआ महिपाल अपनी पत्नी को रोते हुए पूरी आपबीती सुना रहा है. वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

