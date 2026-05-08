Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3209133
Zee UP-Uttarakhandझांसी

झांसी: रॉयल सिटी में एसपी सिटी का छापा, सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ और भारी नकदी बरामद

Jhansi News: झांसी में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पॉश कॉलोनी 'रॉयल सिटी' में बीती देर रात पुलिस की छापेमारी से हड़कंप मच गया. 

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 08, 2026, 10:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

झांसी: रॉयल सिटी में एसपी सिटी का छापा, सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ और भारी नकदी बरामद

झांसी न्यूज/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पॉश कॉलोनी 'रॉयल सिटी' में बीती देर रात पुलिस की छापेमारी से हड़कंप मच गया. खुद एसपी सिटी प्रीति सिंह के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई ने सट्टा कारोबारियों के नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है.

छावनी में तब्दील हुई पॉश कॉलोनी
देर रात जब रॉयल सिटी के निवासी अपने घरों में आराम कर रहे थे, तभी अचानक भारी पुलिस बल के साथ एसपी सिटी प्रीति सिंह वहां पहुंचीं. पुलिस ने एलआईजी (LIG) सेगमेंट के एक संदिग्ध फ्लैट को चारों तरफ से घेर लिया. सुरक्षा के मद्देनजर कॉलोनी के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया और बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई. अचानक हुए इस घटनाक्रम और बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी को देखकर पूरी कॉलोनी छावनी में तब्दील नजर आई, जिससे स्थानीय निवासियों में दहशत और कौतूहल का माहौल बन गया.

फ्लैट में महिला से पूछताछ और नकदी की बरामदगी
पुलिस ने घेराबंदी के बाद चिन्हित फ्लैट के अंदर तलाशी अभियान चलाया. मौके पर एक महिला मौजूद मिली, जिससे पुलिस अधिकारियों ने गहन पूछताछ की. तलाशी के दौरान फ्लैट के अंदर से भारी मात्रा में नकदी (कैश) बरामद हुई है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक बरामद रकम का सटीक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह राशि काफी बड़ी है. पुलिस ने मौके से कुछ अन्य संदिग्ध दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी कब्जे में लिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सट्टा गिरोह से जुड़े तार
प्रारंभिक जांच और एसपी सिटी के बयान के अनुसार, यह पूरा मामला एक संगठित सट्टा गिरोह से जुड़ा हुआ है. पुलिस को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि रॉयल सिटी जैसी शांत और वीआईपी कॉलोनी के एक फ्लैट से अवैध सट्टेबाजी का संचालन किया जा रहा है. गिरोह के सदस्य डिजिटल माध्यमों और फोन के जरिए इस काले कारोबार को अंजाम दे रहे थे. बरामद की गई नकदी उसी अवैध कारोबार का हिस्सा बताई जा रही है.

जारी है पुलिस की कार्रवाई
एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि पुलिस इस नेटवर्क की गहराई तक जाने की कोशिश कर रही है. छापेमारी के दौरान मिली महिला से मिली जानकारी के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों और मुख्य सरगना की तलाश में दबिश दी जा रही है. पुलिस यह भी जांच रही है कि इस पॉश कॉलोनी में किराए पर लिए गए इस फ्लैट का इस्तेमाल और किन-किन अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था. 

यह भी पढ़ें : वृंदावन के पानीगांव पुल पर भाजपा नेता पम्मी गोस्वामी को बदमाशों ने मारी गोली, हालत गंभीर
 

TAGS

Jhansi News

Trending news

prayagraj news
इलाहाबाद हाईकोर्ट: वकीलों पर टिप्पणी मामले में पूर्व डीजीपी का हलफनामा
Allahabad High Court
जस्टिस रोहित रंजन ने शंकराचार्य केस की सुनवाई से खींचे हाथ, मामले में आया नया मोड़
Lucknow news
UP ATS की तफ्तीश में चौंकाने वाला खुलासा, पाक हैंडलर्स के संपर्क में थे संदिग्ध
Jhansi News
झांसी: रॉयल सिटी में एसपी सिटी का छापा, सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ और भारी नकदी बरामद
Lucknow news
अलीगंज में वकील ने खुद को मारी गोली, मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट; इलाके में सनसनी
Mathura News
वृंदावन के पानीगांव पुल पर भाजपा नेता पम्मी गोस्वामी को बदमाशों ने मारी गोली
Ghaziabad Factory Accident
गाजियाबाद: साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में ब्लास्ट, 2 की मौत, एक गंभीर
up self census begins in state
UP में डिजिटल जनगणना का शंखनाद:पहले दिन 98,832 लोगों ने भरी स्व-गणना,टॉप पर सोनभद्र
up breaking news
UP Breaking News Live: आकांक्षा दुबे की मौत पर हाईकोर्ट में सुनवाई, UP में प्री-पेड मीटर का The End; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Allahabad High Court
आकांक्षा दुबे संदिग्ध मौत केस:मां की याचिका पर HC आज देगा आदेश, टिकी हैं सबकी निगाहे