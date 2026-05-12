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मुश्किलों में फंसे सपा सांसद अजेंद्र लोधी.. PM मोदी पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, यूपी पुलिस ने दर्ज किया केस

Fir against SP MP: महोबा में प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: May 12, 2026, 11:21 AM IST
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SP MP Ajendra Singh Lodhi: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद अजेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. देश के पीएम मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र और विवादित टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है. बीजेपी नेताओं के भारी विरोध और तहरीर के बाद कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की. इस घटना के बाद यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है. बीजेपी मीडिया प्रभारी सतेन्द्र गुप्ता की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इस एफआईआर में अजेंद्र सिंह लोधी के साथ-साथ उनके अज्ञात समर्थकों के नाम दर्ज कराए गए हैं. 

किन धाराओं में मुकदमा दर्ज
महोबा नगर कोतवाली में मंगलवार तड़के 2:05 बजे केस दर्ज किया गया. रिपोर्ट संख्या 0213 में BNS की धारा 132, 189 (2), 352 और 196 (1) के तहत मुकदमा कायम किया गया है.पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में दर्ज धाराओं और वायरल वीडियो की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

सीएम योगी ने बताया अशोभनीय
भाजपा ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र का अपमान बताया है, वहीं सपा खेमे में इस कार्रवाई को लेकर हलचल तेज है.  मुख्यमंत्री योगी ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर इसको लेकर प्रतिक्रिया दी. सीएम योगी ने सांसद की टिप्पणी को असंसदीय, अशोभनीय और अक्षम्य बताया है. सीएम ने कहा कि यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं और 145 करोड़ देशवासियों के जनादेश का अपमान है. पोस्ट में इसे राजनीतिक कुसंस्कार और सार्वजनिक जीवन की शालीनता के प्रति अनादर भी बताया गया.

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OP राजभर ने भी साधा निशाना
पीएम मोदी पर सपा सांसद की अभद्र टिप्पणी पर ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा.राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं का ब्रेन वाश करने में माहिर हैं.  अखिलेश से मिलने के बाद इंसान गाली देना या गोली मारना सीख जाता है. अखिलेश यादव ढंग से किसी को समझा दें तो वो "ह्यूमन बम" बन जाता है. उन्होंने कहा कि सपा सांसद के पीएम के लिए बोले गए शब्द अखिलेश यादव के ही शब्द है.

समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी का विरोध हुआ.  महोबा में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है. बीजेपी जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कोतवाली का घेराव किया और सपा सांसद का पुतला फूँककर अपना विरोध दर्ज कराया. बीजेपी ने सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की माँग की है.  भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री 140 करोड़ भारतीयों की आस्था के प्रतीक हैं और उनके खिलाफ गाली-गलौज वाली भाषा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी

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