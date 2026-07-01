/बांदा में चलती बाइक पर महिला को लगी गोली, पति और बच्चे के साथ मायके जा रही थी पीड़ित; पुरानी रंजिश में हमले का आरोप

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अतुल मिश्रा/बांदा: बांदा में गन शॉट का मामला सामने आया है जहां एक महिला के पैर में गोली लगी है बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही दबंगों द्वारा गोली चलाई गई है फिलहाल महिला का इलाज ट्रामा सेंटर बांदा में चल रहा है पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.
घटना विस्तार से
कमासिन थाना क्षेत्र के इटर्रा गांव में अपूर्वा नाम की महिला अपने पति और बच्चे के साथ बाइक पर सवार होकर ससुराल इटर्रा से अपने मायके कर्वी चित्रकूट जा रही थी. तभी गांव के बाहर ही गांव के ही 4 दबंगों ने बाइक को रोक लिया और गाली-गलौज करने लगे उसके बाद जैसे ही बाइक को आगे लेकर निकले तो बाइक के पीछे से दबंगों द्वारा गोली चला दी गई. गोली महिला के पैर में लगी है. वहीं गोली मारने की वजह पुराना विवाद बताया जा रहा है.
घायल महिला का आरोप
घायल महिला अपूर्वा का आरोप है कि दबंगों द्वारा मेरे पैर में गोली मारी गई है. गोली लगने के बाद चारों लोग भाग गए.अपूर्वा ने बताया कि 12 जून को उसकी बेटी का कथित रूप से यादव समाज के कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था. इस संबंध में पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन अब तक बेटी बरामद नहीं हुई है. महिला का आरोप है कि वह लगातार पुलिस और प्रशासन के संपर्क में रहकर कार्रवाई की मांग कर रही थी, जिससे आरोपी पक्ष उससे रंजिश रखने लगा था.
घटना पर पुलिस ने बताया
घटना के बारे में क्षेत्राधिकारी कृष्णकांत ने बताया कि महिला का इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है. हालत सामान्य बताई जा रही है. प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि गोली बहुत ही नजदीक से चलाई गई है. फिलहाल अभी इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है शिकायत मिलने पर साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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