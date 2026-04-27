5 लाख के बदले मौत मिली! पैसे मांगने पर सफारी से उड़ाया, फिर पुलिस ने जो किया परिजनों का खोला खून

जितेंद्र सोनी/ जालौन: जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में एक शिक्षक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. मृतक के भाई विवेक दुबे ने कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि पांच लाख रुपये के लेनदेन के विवाद में योजनाबद्ध तरीके से कार से टक्कर मारकर उसके भाई की हत्या की गई है, जिसका लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. म्रतक के भाई ने पुलिस से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, उरई कोतवाली क्षेत्र के पुराना रामनगर पीली कोठी निवासी संजय दुबे उर्फ संजू शिक्षक थे और परिवार के साथ रहते थे. आरोप है कि 16 व 17 मार्च 2026 की रात घर में एक परिजन की तबीयत खराब होने पर वह दवा लेने निकले थे. इससे पहले वह राजमंदिर गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां परिवार का एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था. वहीं उनकी मुलाकात पुराने परिचित विवेक शुक्ला से हुई, जो सफारी गाड़ी से वहां पहुंचा था.

बताया गया कि दोनों के बीच पहले से पैसों का लेनदेन था. मृतक के परिजनों का आरोप है कि विवेक शुक्ला पर पांच लाख रुपये बकाया थे, जिसे वह वापस नहीं कर रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों ने बताया

परिजनों के मुताबिक, रात करीब 12 से 1 बजे के बीच मेडिकल स्टोर के पास दोनों के बीच रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ. वहां मौजूद एक व्यक्ति ने भी विवाद होते देखा और सुना. आरोप है कि इसके बाद संजय दुबे अपनी बाइक से घर लौटने लगे, जबकि विवेक शुक्ला अपनी सफारी गाड़ी से उनका पीछा करने लगा.

घायल शिक्षक की अस्पताल में मौत

शिकायत में कहा गया है कि रात करीब 3 बजे जालौन रोड पर सफारी गाड़ी से पीछे से जोरदार टक्कर मार दी गई, जिससे संजय दुबे गंभीर रूप से घायल हो गए. आरोप है कि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घायल शिक्षक को मेडिकल कॉलेज उरई ले जाया गया, जहां करीब दो घंटे बाद उनकी मौत हो गई. परिजनों का कहना है कि सुबह करीब 4:30 बजे पुलिस ने फोन कर अस्पताल में भर्ती होने की सूचना दी. जब परिवार के लोग मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो संजय दुबे मृत अवस्था में मिले. इसके बाद पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई.

पैसों के लिए हत्या का आरोप

मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि रुपये वापस न करने पड़ें, इसलिए सुनियोजित साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया. उन्होंने बताया कि शव पर कई गंभीर चोटों के निशान थे. परिजनों ने पुलिस प्रशासन से हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.

मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज

वहीं पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: शराब पार्टी में दोस्त बने दरिंदे! फिर सुबह ट्यूबवेल पर मिली लाश, 5 घंटे बाद ही सलाखों के पीछे पहुंचे आरोपी