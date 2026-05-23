'बुंदेलखंड के कश्मीर' में बड़ी साजिश! मंगलगढ़ किले से तोप चुराने का सनसनीखेज खुलासा, कई दिनों से किले में ही डेरा जमाए बैठा था चोर

Mahoba news: महोबा का ऐतिहासिक चरखारी कस्बा स्थित मंगलगढ़ किले में रखा तोप चुराने के लिए चोर ने बेहद शातिराना तरीका अपनाया. तोप चुराने के लिए कई दिनों से वह किले में ही छिपा रहा.
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राजेंद्र तिवारी/महोबा: महोबा के ऐतिहासिक चरखारी से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां मंगलगढ़ किले में रखी रियासत कालीन बहुमूल्य अष्टधातु की तोप को चुराने की बड़ी साजिश हो रही थी. शातिर चोर कई दिनों से किले में छिपकर तोप को आरी ब्लेड से काट रहा था, जिसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है.
बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है
महोबा का ऐतिहासिक चरखारी कस्बा, जिसे अपनी खूबसूरती के कारण बुंदेलखंड का कश्मीर भी कहा जाता है. यहां के गौरवशाली इतिहास के प्रतीक मंगलगढ़ किले में सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए एक शातिर चोर ने रियासत कालीन अष्टधातु की बेशकीमती तोप पर ही हाथ साफ करने की कोशिश की. ऐतिहासिक तोप को चुराने के लिए चोर ने बेहद शातिराना तरीका अपनाया. आरोपी कई दिनों से चुपके से किले के भीतर ही छिपा हुआ था. वह धीरे-धीरे औजारों और ब्लेड की मदद से भारी-भरकम तोप को काट रहा था.
तोप का बड़ा हिस्सा काटने में रहा सफल
शातिर चोर ने तोप का एक बड़ा हिस्सा काटकर अलग भी कर दिया था और उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटने की फिराक में था, ताकि उसे आसानी से तस्करी कर बाहर ले जाया जा सके. तभी किले में तैनात कर्मियों को इसकी भनक लगी और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना नगर पालिका को दी. खबर मिलते ही नगर पालिका के लिपिक संजीत कुमार सहित भारी संख्या में कर्मचारी मौके पर पहुंच गए. कर्मचारियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को रंगे हाथों दबोच लिया.
गोरखपुर से चोरी करने महोबा पहुंचा
तलाशी के दौरान चोरी कर रहे शख्स के पास से तोप काटने वाले औजार, ब्लेड और एक आधार कार्ड बरामद हुआ. पकड़े गए आरोपी का आधार कार्ड पहचान रजनीकांत मिश्र के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के खैरखुटा गांव का रहने वाला है. नगर पालिका के कर्मचारियों ने आरोपी को पकड़कर तुरंत चरखारी कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया. इस मामले में नगर पालिका के लिपिक संजीत कुमार ने पुलिस को तहरीर दी गई है. फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है.
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