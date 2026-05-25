Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3228393
Zee UP-Uttarakhandझांसी

तालाब में नहाने गए तीन बच्चों की डूबकर मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Hamirpur News: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तालाब में नहाते समय तीन बच्चे डूब गए. सूचना पाकर ग्रामीणों ने बच्चों को तालाब से निकाला लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 25, 2026, 02:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तालाब में तीन बच्चे डूबे
तालाब में तीन बच्चे डूबे

हमीरपुर /संदीप कुमार: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तालाब में नहाने गए तीन बच्चे गहराई में डूब गए. मौके पर मौजूद एक बच्चे ने जब दूसरे बच्चों को डूबते हुए देखा तो उसने शोर मचाया. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तालाब में बच्चों की तलाश की. 

डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चों को मृत घोषित किया
ग्रामीणों डूबे हुए बच्चों को बाहर निकाला और तुरंत ही मौदहा सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. तीनों बच्चों की मौत की सूचना मिलते ही उनके परिवारों में कोहराम मच गया. 

जानकारी के मुताबिक बच्चे बगैर बताए तालाब में नहाने के लिए गए थे. वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. घटना मौदहा कोतवाली इलाके के खंडेह गांव की है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस के मुताबिक 
अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद वर्मा ने बताया कि खंडेह गांव में रामजानकी मंदिर के पास बने तालाब में तीन बच्चों के डूबने की सूचना मिली थी. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामवासियों की मदद से बच्चों को तालाब से निकालकर मौदहा सीएचसी ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया. मामला दर्ज बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. 

मौदहा एसडीएम कर्णवीर ने बताया 
मौदहा एसडीएम कर्णवीर ने बताया कि डूबने वालों की औसत उम्र 10-12 साल थी. वो अपने घरवालों को बगैर बताए तालाब में नहाने आए थे. गहरे पानी में पहुंचने की वजह से वो सभी डूबने लग. बच्चे चार थे लेकिन एक बच्चा किसी तरह से बच गया, लेकिन तीन बच्चे डूब गए. तीनों बच्चों को तालाब से बाहर निकाल लिया गया. तुरंत ही उन्हें स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, इसके बाद बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया. जो आर्थिक सहायता शासन और प्रशासन की तरफ से हो सकती है वो पीड़ित परिवार को देने का प्रयास किया जाएगा.  

ये भी पढ़ें : सरयू नदी में डूबने से 17 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

ये भी पढ़ें : जलदैत्य' का शिकार बना दामाद! सास के अंतिम संस्कार में आए युवक को मगरमच्छ ने जिंदा खींचा, दो परिवारों में मातम

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.

TAGS

Hamirpur latest news

Trending news

Ghaziabad News
यूपी के इस जिले को मिलेगी जाम से राहत, बनेगा 120 करोड़ रुपये में नया फ्लाईओवर
Hamirpur latest news
तालाब में नहाने गए तीन बच्चों की डूबकर मौत, परिजनों में मचा कोहराम
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा में बनेगा मेगा स्किल हब, 50 हजार युवा होंगे रोजगार के लिए तैयार
​​ UP news
यूपी में सफर होगा सुपरफास्ट! 13 जिलों में बाईपास-फ्लाईओवर से मिलेगी जाम से राहत
gonda news
गोंडा: सरयू नदी में डूबने से 17 वर्षीय किशोर की मौत, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश
Lalitpur news
इश्क फरमाने की सजा, आशिक संग भाग रही थी बीवी, पति ने पकड़ा और कर दी चप्पलों से धुनाई
Varanasi News
नौतपा के पहले दिन झुलसी धर्मनगरी, इससे डरे नहीं नवपता ना पड़े तो क्या होगा? जानें
Unnao News
उन्नाव : खाना बनाते समय छप्पर मे गिरी आग, गृहस्थी जलकर हुई राख
ballia news
बलिया में शराबियों की गुंडई, हुड़दंग से रोका तो ट्रैफिक पुलिस को कार में खींचने लगे
Ayodhya news
अयोध्या में गंगा दशहरा: सरयू तट पर आस्था का महाकुंभ और आध्यात्मिक उल्लास