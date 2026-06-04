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हमीरपुर में दिल दहलाने वाली घटना, तालाब में नहाते वक्त डूबी दो भाइयों संग बहन, पलभर में उजड़ गई पार्वती की दुनिया

Hamirpur News: हमीरपुर जिले से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है. यहां मां के साथ तालाब में नहाते समय तीन मासूम भाई-बहनों की डूबने से मौत हो गई है. जिससे पूरे गांव में शोक का माहौल है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jun 04, 2026, 01:25 PM IST
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सांकेतिक फोटो
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Hamirpur News: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के बिवार थाना क्षेत्र के छानी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब तालाब में डूब कर दो भाइयों सहित एक बहन की नहाते वक्त मौत हो गई है. डूबकर मरने वाले में दो सगे भाई और एक बहन शामिल है. मरने वालें बच्चों की उम्र पांच साल, 8 साल और 10 साल बताई जा रही है. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई.  

मां के साथ तालाब पर गए थे बच्चे
एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत के बाद परिवार समेत गांव में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि रमेश धोबी की पत्नी पार्वती गुरुवार को अपने बच्चों शिवेंद्र (10), रुद्रांश (8) और मांडवी (5) के साथ गांव के बाहर स्थित अमृत सरोवर में कपड़े धोने गई थीं. पार्वती तालाब किनारे कपड़े धो रही थीं, जबकि तीनों बच्चे नहाने के लिए पानी में उतर गए. इसी दौरान बच्चे गहरे पानी में पहुंच गए और डूबने लगे.

मां का रो-रोकर बुरा हाल
बच्चों को डूबता देख मां ने शोर मचाना शुरू किया. जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को बाहर निकाला और छानी बुजुर्ग सीएचसी ले गए. जहां डाक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. बच्चों की मौत की खबर सुनते ही मां दहाड़े मारकर रोने लगी. घटना की सूचना मिलने पर सीएमओ डॉ.अलका शुक्ला समेत सीओ मौदहा राजकुमार पांडेय और पुलिस बल मौके पर पहुंचा. सीओ मौदहा राजकुमार पांडेय ने बताया कि छानी बुजुर्ग स्थित सीएचसी में बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया है. तीनों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है.

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सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक
छानी खुर्द गांव में तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत की घटना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है.  मुख्यमंत्री योगी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को प्रभावित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

यह भी पढ़िए: हद हो गई...पहले मासूम की हड्डी जोड़ी, फिर डॉक्टर ने जबरन मरोड़कर दोबारा तोड़ी; जानें आखिर क्‍या है माजरा?

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