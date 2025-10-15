Advertisement
Zee UP-Uttarakhandझांसी

माफ कर दो सर दोबारा यूपी में नहीं आएंगे! गोली लगते ही गिड़गिड़ाए बदमाश, झांसी में पुलिस से मुठभेड़

Opration Langda: यूपी में अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. झांसी में पुलिस ने तीन बदमाशों को मुठभेड़ में दबोचा है. एनकाउंटर के बाद घायल हुए बदमाश पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आए.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 15, 2025, 10:12 AM IST
jhansi news
Jhansi Encounter: उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ यूपी पुलिस का 'ऑपरेशन लंगड़ा' जारी है. जिसका खौफ बदमाशों में देखने को मिल रहा है. झांसी जिले में भी पुलिस की तीन बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई. एनकाउंटर के बाद पुलिस के हत्थे चढ़े तीनों बदमाश गिड़गिड़ाते हुए नजर आए. महाराष्ट्र के रहने वाले तीनों बदमाशों ने दोबार यूपी न आने की कसम खाई.

बदमाशों के पैर में लगी गोली
बता दें कि झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के सुकवा ढुकंवा कालोनी मन्दिर के पीछे कच्चे रास्ते पर चेकिंग के दौरान बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए. जब पुलिस घायल बदमाश गनेश नारायण और सत्ती को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जा रही थी, तब दोनों बदमाश कहने लगे कि अब हम यूपी में नहीं आएंगे सर.

कार से चोरी किए थे पैसे
बदमाशों ने अपनी गलती की माफी मांगी और भविष्य में अपराध न करने की बात कही. पुलिस की गिरफ्त में आये बदमाश गनेश नारायण, सत्ती और विश्वनाथ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं. बदमाशों ने एक दिन पहले नगर निगम के पास खड़ी कार से दो लाख रुपए चोरी किए थे.

चोरी का पैसा, अवैध तमंचा बरामद
पुलिस ने घायल बदमाश गनेश नारायण नायडू और सत्ती को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है. बदमाशों के कब्जे से चोरी के दो लाख रुपये नकद, कागजात, दो अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं. पुलिस की गिरफ्त में आये बदमाश गनेश नारायण नायडू, सत्ती और विश्वनाथ नंदूरवार महाराष्ट्र के निवासी हैं.तीनों बदमाशों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़िए - शूटिंग की तो... सास भी कभी बहू थी' फेम मुकेश जे भारती को रवि पुजारी गैंग की धमकी, गाजियाबाद में शूटिंग पड़ी भारी

 

