Mahoba News: तीन मासूमों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कुएं से उतराते मिले शव, घर से खेलने के लिए निकली थीं सगी बहनें

Mahoba News: यूपी के महोबा में एक दर्दनाक हादसा हो गया. एक ही परिवार की तीन बहनों के शव कुएं में उतराते मिले. तीनों घर से खेलने के लिए निकली थी. इस हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. 

Last Updated: Nov 11, 2025, 08:55 AM IST
राजेंद्र तिवारी/महोबा: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के अजनर थाना क्षेत्र के आरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब गांव की तीन सगी बहनों के शव एक पुराने कुएं से बरामद किए गए.  मृतक बहनों की पहचान रुचि (8 वर्ष), दीक्षा (7 साल) और पुष्पा (4 साल) के रूप में हुई है. पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि खेलते-खेलते तीनों बहनें कुएं में गिर गईं और डूबने से उनकी मौत हो गई. मासूम बहनों की मौत से गाँव में  मातम पसरा हुआ है.

खेलने के लिए घर से निकली थीं तीनों बहनें
परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर करीब तीन बजे के आसपास तीनों बहनें घर के बाहर खेलने निकली थीं. जब देर शाम तक वे घर नहीं लौटीं तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. आसपास के लोगों से इनके बारे में पूछताछ की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला. मामला पुलिस तक पहुंचा. अजनर पुलिस ने तुरंत टीमें गठित कर खोजबीन शुरू की. परिजों समेत पुलिस ने देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया.

मंगलवार सुबह 6 के आसपास गांव वालों को गांव के बाहर एक खेत में बने पुराने कुएं से बदबू आई. जब लोगों ने झांककर देखा तो तीनों बहनों के शव पानी में तैरते दिखाई दिए. परिवार को खबर दी गई और वो लोग वहां पहुंचे तो इनके शवों के देखते ही चीख पुकार मच गई. सूचना मिलते ही अजनर थाना प्रभारी अपने दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकलवाया.

एक साथ तीन बहनों के कुएं में उतराते शव मिलने से हड़कंप मच गया. मासूम बहनों की मौत से गाँव में मातम पसरा हुआ है. पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.  पुलिस इस केस की जांच में जुट गई है.

