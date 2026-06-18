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तीन घरों के चिराग बुझे, जालौन में मध्य प्रदेश के तीन युवक डूबे; सीएम योगी ने हादसे पर लिया संज्ञान

Jalaun News: जालौन की पहुज नदी में मध्य प्रदेश के जिला भिंड से नहाने आए तीन युवक डूब गए. जानकारी मिलने पर सीएम योगी ने घटना पर संज्ञान लिया है और मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 18, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:08 PM IST
तीन घरों के चिराग बुझे, जालौन में मध्य प्रदेश के तीन युवक डूबे; सीएम योगी ने हादसे पर लिया संज्ञान

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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