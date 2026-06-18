मृतकों का ब्योरा

जानकारी के अनुसार, भिंड जिले से करीब 17 युवक माधौगढ़ क्षेत्र के गोपालपुरा गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे. भीषण गर्मी के बीच सभी युवक पास से बह रही पहुज नदी में नहाने पहुंच गए. नहाते समय कुछ युवक नदी के गहरे हिस्से में चले गए, जिनमें जगमोहन बघेल (19), सुधीर बघेल (15) और अवनीश यादव (20) शामिल थे. देखते ही देखते तीनों गहरे पानी में समा गए.