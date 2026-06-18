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जितेंद्र सोनी/जालौन: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया. मध्य प्रदेश के भिंड जिले से रिश्तेदारी में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने आए तीन युवकों की पहुज नदी में डूबने से मौत हो गई. घंटों चले रेस्क्यू अभियान के बाद प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने तीनों शवों को नदी से बाहर निकाला.
मृतकों का ब्योरा
जानकारी के अनुसार, भिंड जिले से करीब 17 युवक माधौगढ़ क्षेत्र के गोपालपुरा गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे. भीषण गर्मी के बीच सभी युवक पास से बह रही पहुज नदी में नहाने पहुंच गए. नहाते समय कुछ युवक नदी के गहरे हिस्से में चले गए, जिनमें जगमोहन बघेल (19), सुधीर बघेल (15) और अवनीश यादव (20) शामिल थे. देखते ही देखते तीनों गहरे पानी में समा गए.
घंटों चला सर्च ऑपरेशन
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों और युवकों ने बचाव का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई. मौके पर एसडीएम विनय कुमार मौर्य, सीओ अंबुज सिंह यादव, पुलिस बल तथा अन्य अधिकारी पहुंचे. स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम ने नदी में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया. कई घंटों की मशक्कत के बाद तीनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए.
परिजनों में मचा कोहराम
शव मिलने की खबर सुनते ही मृतकों के परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए. एक साथ तीन युवकों की मौत से परिवारों में कोहराम मच गया. शादी वाले घर में जहां खुशियों का माहौल था, वहां अचानक मातम छा गया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
सीएम योगी ने लिया संज्ञान
घटना की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए अधिकारियों को राहत एवं सहायता कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शवों को सम्मानपूर्वक परिजनों को सौंपा जाए.
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