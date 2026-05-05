हरियाणा में दर्दनाक हादसा, जालौन के 4 सिपाहियों समेत एक वादी की मौत, दबिश देने जा रही थी टीम

जालौन न्यूज/जितेंद्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के पुलिस महकमे के लिए एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. हरियाणा के नूंह जिले में केएमपी (कुंडली-मानेसर-पलवल) एक्सप्रेसवे पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में जालौन में तैनात दो सब-इंस्पेक्टर (दारोगा), सर्विलांस सेल के दो सिपाही और एक मुकदमा वादी समेत पांच लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा उस वक्त हुआ जब पुलिस टीम एक अपहरण के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा जा रही थी.

जानें क्या है मामला ?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जालौन की एसओजी (SOG) और सर्विलांस टीम स्कॉर्पियो कार से हरियाणा की तरफ जा रही थी. नूंह जिला क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में उनकी स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही दूसरी गाड़ी से बेहद जोरदार तरीके से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी में सवार सभी पांचों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

शवों को निकालने के लिए काटनी पड़ी गाड़ी

टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग और एक्सप्रेसवे की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों के मुताबिक, दुर्घटना इतनी भयानक थी कि पुलिसकर्मियों के शव गाड़ी के मलबे में बुरी तरह फंस गए थे. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची नूंह पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद, कटर की मदद से गाड़ी के हिस्सों को काटकर सभी शवों को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया.

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शहीद पुलिसकर्मियों की हुई पहचान

इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र और सर्विलांस टीम में तैनात थे. मोहित यादव (सब-इंस्पेक्टर/दारोगा) थे वही सत्यभान (सब-इंस्पेक्टर/दारोगा) बाकी सर्विलांस टीम के दो सिपाही थे.

अपहरण के केस में दबिश देने जा रही थी टीम

बताया जा रहा है कि जालौन की उरई कोतवाली में अपहरण का एक मामला दर्ज था. सर्विलांस टीम को आरोपी की लोकेशन हरियाणा के नूंह इलाके में मिली थी. इसी इनपुट के आधार पर जालौन पुलिस की यह टीम आरोपी की गिरफ्तारी और अपहृत की बरामदगी के लिए दबिश देने रवाना हुई थी. लेकिन गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही काल ने उन्हें अपने गाल में समा लिया.

पुलिस महकमे और परिवारों में पसरा मातम

हादसे की खबर जैसे ही जालौन पहुंची, पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई. उरई कोतवाली समेत पूरे जिले के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इस घटना से स्तब्ध हैं. उच्च अधिकारियों ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सूचना दे दी है. हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर शवों के पोस्टमार्टम और उन्हें ससम्मान वापस गृह जनपद भेजने की विधिक कार्रवाई में जुटे हैं.

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