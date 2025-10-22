हमीरपुर में भयानक सड़क हादसा! बाइक सवार दो युवकों की मौत, एक गंभीर घायल

Hamirpur Road Accident News/ Sandeep Kumar: हमीरपुर में बुधवार को एक भयानक सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

हादसे का विवरण

यह हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र में NH-34 इलाके के चंदौखी मोड़ के पास हुआ. मृतकों और घायल युवक की पहचान बाँदा जिले के रहने वाले बताया गया है. जानकारी के अनुसार, बाइक सवार युवक हमीरपुर आ रहे थे ताकि इलाज कराया जा सके. तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी.टक्कर इतनी भयानक थी कि दो युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक की हालत गंभीर बनी. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया.

पुलिस की कार्रवाई

घटना के बाद पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने बताया कि कार चालक की पहचान अभी की जा रही है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने यह भी कहा कि सड़क पर तेज गति और लापरवाही इस हादसे की मुख्य वजह मानी जा रही है.

सड़क सुरक्षा की चिंता

यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और नियमों का पालन न करने के खतरों को उजागर करता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि NH-34 पर अक्सर वाहन तेज गति में चलते हैं, जिससे जानलेवा दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है.

प्रशासन और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिजनों से सम्पर्क किया और हादसे की वजहों की जांच के आदेश दिए. वहीं लोग सड़क पर गति सीमाओं और यातायात नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं.हादसे ने इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है. प्रशासन ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सड़क पर पैदल यात्री और वाहनों की सुरक्षा के उपायों को कड़ा करने की योजना बनाई है.

