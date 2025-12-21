Advertisement
10 माह पहले शादी, मोबाइल चलाने से रोका तो TTE की पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, झांसी में सनसनी वारदात

Jhansi News:  झांसी के ग्राम इस्किल का रहने वाला भुवनेंद्र पटेल रेलवे में टीटीई के पद पर तैनात हैं. उनकी शादी 24 फरवरी, 2025 को जालौन के घगुवा कलां गांव में रहने वाली काजल पटेल से हुई थी. 

Last Updated: Dec 21, 2025, 11:15 PM IST
Jhansi News: यूपी के झांसी में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के मिशन कम्पाउंड से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां रेलवे के टीटीई की पत्नी ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया. 10 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी. बताया जा रहा है कि पत्नी मोबाइल फोन चला रही थी. इसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हुआ था. जैसे ही पति ड्यूटी पर गया, तभी पत्नी ने जहर खा लिया.

ससुराल वालों पर कार मांगने का आरोप 
ससुराल वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी की मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि ससुरालवाले कार की डिमांड कर रहे थे. डिमांड पूरी न होने पर प्रताड़ित करते थे. परेशान होकर काजल ने जहर खाया या खिलाया गया, पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज कर जांच शुरू कर दी है. 

पिछले साल हुई थी शादी
झांसी के ग्राम इस्किल का रहने वाला भुवनेंद्र पटेल रेलवे में टीटीई के पद पर तैनात हैं. उनकी शादी 24 फरवरी, 2025 को जालौन के घगुवा कलां गांव में रहने वाली काजल पटेल से हुई थी. दोनों सीपरी बाजार में मिशन कम्पाउंड में रहते थे. मृतका के फूफा अरविंद कुमार ने बताया कि काजल की शादी में हम लोगों ने अपनी हैसियत से ज्यादा दान दहेज देकर विदा किया था, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद पति कार की डिमांड करने लगा था.

मोबाइल मांगने पर हुई लड़ाई 
इसको लेकर काजल को परेशान किया जाने लगा. उसी डिमांड के कारण आज काजल की जान चली गई. उन्होंने बताया जब हम लोगों ने काजल का मोबाइल मांगा, तो वो भी नहीं दिया. अब जहर खाया या जबरदस्ती खिलाया, ये नहीं कह सकते. कार की डिमांड थी, तो कुछ भी कर सकते थे.

