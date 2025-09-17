Jhansi News: अरविंद हत्याकांड में बड़ा एक्शन, पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल, मुख्य आरोपी अब भी पकड़ से बाहर

Jhansi Encounter News:- झांसी के सीपरी बाजार क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई. गोलीबारी में दो बदमाश घायल होकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए. उनके पास से हथियार बरामद हुए.मामला भोजला गांव हत्याकांड से जुड़ा है, आगे कार्रवाई जारी है.
Jhansi News: झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के भरारी फार्म नहर पुलिया के पास सोमवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान गोलीबारी में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिससे वे घायल हो गए.पुलिस ने दोनों को दबोचकर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया. उनके कब्जे से दो तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं.पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
भोजला गांव हत्याकांड से जुड़ा मामला
एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि भोजला गांव निवासी अरविंद यादव की हत्या 8 सितंबर को गांव के ही कुछ अपराधियों ने कर दी थी. इस मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.घटना में शामिल सात आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. पुलिस की टीमें फरार बदमाशों और उनके सहयोगियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही थीं.
अशोक और भमर सिंह पर आरोप
पुलिस को सूचना मिली थी कि भोजला गांव हत्याकांड में आरोपियों को संरक्षण देने वाले अशोक उर्फ कुल्लू और भमर सिंह यादव भरारी फार्म पुलिया के पास दिखाई देंगे. सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की. पुलिस को देखते ही दोनों बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी.
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगे छर्रे
बदमाशों की गोलीबारी के जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की. मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में गोली लग गई. घायल बदमाशों को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने घटनास्थल से दो तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.
आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस
एसपी सिटी ने बताया कि घायल बदमाशों से पूछताछ की जाएगी और अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है. पुलिस ने इस मुठभेड़ को भोजला गांव हत्याकांड की कड़ी कार्रवाई बताते हुए कहा कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.
