जालौन में दर्दनाक हादसा, नहर में डूबने से दो युवकों की मौत, अभी तक नहीं हो पाई पहचान

Jalaun News: जालौन में एक भयावह हादसा हो गया. जहां पर दो बाइक सवार की नहर में डूबने से मौत हो गई. इस हादसे से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और स्थानीय लोग हादसे को लेकर सदमे में हैं. वहीं अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है.
Jalaun News/जितेंद्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक दर्दनाक हादसे ने लोगों को स्तब्ध कर दिया. जहां पर देर रात बाइक सवार दो युवक कहीं जा रहे थे. रास्ते में बाइक अचानक बेकाबू हो गई होगी और नहर में जा गिरी. नहर की गहराई के कारण दोनों युवक पानी में फंस गए और बाहर नहीं निकल सके.
कहां पर हुई ये घटना?
ये घटना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नारायणपुरा माइनर के पास की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, सोमवार देर रात दीवाली के दौरान बाइक संख्या UP 92 M 3599 पर सवार दो युवक अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरे. नहर की गहराई अधिक होने के कारण दोनों युवक बाहर नहीं निकल सके और डूब गए.
दोपहर में स्थानीय ग्रामीणों ने नहर में पानी में एक शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी. प्रभारी निरीक्षक अजय ब्रह्म तिवारी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से दोनों युवकों के शव को नहर से बाहर निकाला. साथ ही, पुलिस ने नहर में गिरी बाइक भी बरामद कर ली है.
अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है
पुलिस के अनुसार, हादसे का कारण नहर के मोड़ पर बाइक का बेकाबू होना हो सकता है. साथ ही आशंका है कि युवक नशे में भी हो सकते थे. फिलहाल, दोनों मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस आस-पास के ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है और बाइक नंबर के आधार पर पहचान के प्रयास जारी हैं.
प्रभारी निरीक्षक अजय ब्रह्म तिवारी ने बताया कि शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस आसपास के इलाकों में दोनों युवकों की तस्वीरें भेजकर पहचान कराने की कोशिश में लगी हुई है.
