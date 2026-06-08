कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया दोनों का शव

एक साथ दो भाइयों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. फिलहाल पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम को भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है. मृतक के परिजनों का आरोप है कि घटना की सूचना के चार घंटे बाद भी एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंची. इसके चलते दोनों भाईयों की मौत हो गई है, अगर समय रहते एंबुलेंस पहुंच गई होती तो शायद दोनों भाई जिंदा होते. फिलहाल पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम को भेज दिया है.