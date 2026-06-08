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राजेंद्र तिवारी/महोबा: महोबा में फतेहपुर जिले से यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थी सहित सरकारी शिक्षक की नहाते समय नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों का रेस्क्यू कर बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मौके पर ही दो सगे भाइयों ने दम तोड़ दिया. फिलहाल पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम को भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.
यह है पूरा मामला
दरअसल, यह घटना पनवाड़ी थानाक्षेत्र के झारखंड धाम के पास से निकली धसान नदी की है. यहां फतेहपुर जनपद के चांदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजौली गांव के रहने वाले विजय बहादुर का 20 वर्षीय पुत्र विपिन कुमार उर्फ राजा पनवाड़ी थाना क्षेत्र के नैपुरा गांव स्थित हाई स्कूल में तैनात शिक्षक अपने बड़े भाई जितेंद्र कुमार के घर आया था. बताया जाता है कि विपिन कुमार उर्फ राजा को 8 जून को महोबा शहर के राजकीय मुकुंद लाल इंटर कॉलेज में पुलिस भर्ती परीक्षा में बैठना था. इसलिए वह अपने भाई के घर आया था.
यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा देने आया था भाई के घर
बताया जा रहा है कि राजकीय मकुन्द लाल इंटर कॉलेज में आयोजित हो रही यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में मृतक जितेन्द्र की ड्यूटी भी लगाई गई थी. दोपहर में बाइक में सवार होकर घर पहुंचे भाइयों और पत्नी के साथ पिकनिक मनाने के लिए जितेन्द्र झारखंड धाम गया था. तभी पास से निकली धसान नदी में नहाते समय अचानक जितेंद्र के पुत्र का पैर फिसल गया और वह डूबने लगा जिसे बचाने के लिए विपिन, रंजीत और जितेंद्र नदी में कूद गए. बच्चे को बचाते समय जितेन्द्र और विपिन की नदी में डूबकर मौत हो गई.
कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया दोनों का शव
एक साथ दो भाइयों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. फिलहाल पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम को भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है. मृतक के परिजनों का आरोप है कि घटना की सूचना के चार घंटे बाद भी एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंची. इसके चलते दोनों भाईयों की मौत हो गई है, अगर समय रहते एंबुलेंस पहुंच गई होती तो शायद दोनों भाई जिंदा होते. फिलहाल पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम को भेज दिया है.