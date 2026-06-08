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यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा से पहले बड़ा हादसा, महोबा में दो सगे भाइयों की नदी में डूबकर मौत

Mahoba News: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी अपने भाई के घर आया था. इस दौरान दोनों धसान नदी में नहाने चले गए. दोनों की डूबकर मौत हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 08, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:39 PM IST
यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा से पहले बड़ा हादसा, महोबा में दो सगे भाइयों की नदी में डूबकर मौत
Image Credit: Mahoba News

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