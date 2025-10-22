झांसी में नहाने निकले दो दोस्तों की तालाब में डूबकर दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

झांसी/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में दो युवकों की मौत का मामला सामने आया है. थाना सकरार क्षेत्र के ग्राम मगरपुर में तालाब में नहाने के दौरान पानी में डूबकर दो दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों की पहचान राहुल और दीपचंद के रूप में हुई है. युवकों की मौत सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया. वहीं, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी है.

नहाने के लिए निकले, घर नहीं लौटे

बताया जा रहा है कि दोनों लोग घर से नहाने के लिए निकले थे, जब काफी देर तक दोनों घर वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी. जब तालाब के किनारे जाकर देखा तो वहां दोनों की चप्पलें और कपड़े रखे थे. फिर उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू की गई तो कुछ देर के बाद दोनों दोस्तों के शव बरामद हुए. पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं दोनों दोस्तों की मौत से उनके परिवारों में शोक की लहर है.

दोस्त को बचाने में डूबा युवक

दरअसल ग्राम मगरपुर निवासी राहुल अपने जिगरी दोस्त दीपचंद के साथ तालाब पर नहाने गए थे. इस दौरान एक युवक तालाब के गहरे पानी में चला गया. जब वह पानी में डूबने लगा तो दूसरे युवक ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी गहरे पानी में चला गया और दोनों डूब गए. जिससे दोनों दोस्तों की मौत हो गई. शवों को देखकर दोनों के परिवारों में कोहराम मच गया और चीख पुकार मच गई.

पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी

पुलिस ने दोनों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. जांच के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा.