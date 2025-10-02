Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2944748
Zee UP-Uttarakhandझांसी

डसते ही तोड़ा दम! हमीरपुर में जहरीला सांप बना दो मासूम भाई-बहन का 'काल'

Hamirpur News: यूपी के हमीरपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां सांप के काटने से दो बच्चों की मौत हो गई. पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 02, 2025, 12:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

हमीरपुर/संदीप कुमार: यूपी के हमीरपुर जिले में सोते समय दो मासूम भाई बहनों को जहरीले सर्प ने डस लिया. बच्चों की हालत बिगडती देख परिजन दोनों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया. जिसके बाद दोनो बच्चों की मौत हो गई. बच्चों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

मुस्करा थाना क्षेत्र की घटना
मामला मुस्करा थानाक्षेत्र के इमिलिया गांव का है. जहां के निवासी रामराज प्रजापति के दो बच्चे रोहित उम्र 4 वर्ष और काजल उम्र 6 वर्ष बीती रात जमीन पर सो रहे थे. तभी इन्हें जहरीले सांप ने काट लिया. जिसके बाद दोनों बच्चों की हालत बिगडने लगी. यह देख परिजन दोनों बच्चों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया.

परिवार में पसरा मातम
इसके बाद परिजन उन्हें कानपुर ले जाने की तैयारी करने लगे. इसी बीच दोनों बच्चों की मौत हो गई. बच्चों की मौत के बाद इस गरीब परिवार का रो रो कर बुरा हाल है. फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने नायब तहसीलदार की मौजूदगी में दोनो बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

मृतक बच्चों के पिता का क्या कहना?
मृतक बच्चों के पिता रामराज प्रजापति ने बताया कि वह मेहनत मजदूरी करता है. उसके पास रहने के लिए एक कच्चा मकान है. जिसमें वह परिवार के साथ रहता है.उसने बेबसी जाहिर करते हुए कहा कि घर में सोने के लिए चारपाई तक की व्यवस्था नहीं है. वह ऐसी गरीबी में किसी तरह परिवार का भरण पोषण कर रहा है.

'..तो बच जाती बच्चों की जान'
उसने बताया कि वह ग्राम प्रधान से कई बार सरकारी आवास पाने की गुहार लगा चुका है. लेकिन उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सका. जिसके चलते उसे कच्चे और टूटे फूटे मकान में ही रहना पड़ रहा है. रामराज का साफतौर पर कहना है कि अगर उसे आवास मिला होता तो वह कच्चे मकान में नहीं रह रहा होता तो शायद आज उसके बच्चों की जान न गई होती.

TAGS

hamirpur news

Trending news

Interesting News
यूपी के इस जिले में अनोखा मंदिर, जहां दशहरा पर रावण को मारा नहीं पूजा जाता है
Hapur News
इतना मारा कि मर गया! ससुराल में दामाद की 'खौफनाक खातिरदारी',सुनाई बर्बरता की दास्तां
Balrampur accident
बलरामपुर में दर्दनाक हादसा, मां दुर्गा के कार्यक्रम में जा रहे 4 श्रद्धालुओं की मौत
Hapur ATS Operation
ATS की बड़ी कार्रवाई, फर्जी दस्तावेज के आधार पर रहने वाला संदिग्ध रोहिंग्या अरेस्ट
Farrukhabad news
फर्रुखाबाद में गरजा बाबा का बुलडोजर, पांचाल घाट पर अवैध कब्जे हुए जमींदोज
uksssc exam postponed
UKSSSC Exam को लेकर नया अपडेट, अब नहीं होगी 5 अक्टूबर को सरकारी भर्ती परीक्षा
baghpat news
अश्लील वीडियो बनाकर शोषण और धर्म परिवर्तन, बागपत में महिला ने मुस्लिम युवक पर आरोप
allahabad high court news
भूत भगाने के बहाने पत्नी को मार डाला..अवैध संबंध छिपाने रची साजिश, 43 साल बाद इंसाफ
bijnor news
दशकों से मुस्लिम परिवार बना रहा रावण के पुतले,दादा-पिता के बाद बेटे ने संभाली विरासत
Bahraich news
बहराइच में दो दर्दनाक हादसे, दो लोगों की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल
;