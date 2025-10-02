डसते ही तोड़ा दम! हमीरपुर में जहरीला सांप बना दो मासूम भाई-बहन का 'काल'

हमीरपुर/संदीप कुमार: यूपी के हमीरपुर जिले में सोते समय दो मासूम भाई बहनों को जहरीले सर्प ने डस लिया. बच्चों की हालत बिगडती देख परिजन दोनों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया. जिसके बाद दोनो बच्चों की मौत हो गई. बच्चों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

मुस्करा थाना क्षेत्र की घटना

मामला मुस्करा थानाक्षेत्र के इमिलिया गांव का है. जहां के निवासी रामराज प्रजापति के दो बच्चे रोहित उम्र 4 वर्ष और काजल उम्र 6 वर्ष बीती रात जमीन पर सो रहे थे. तभी इन्हें जहरीले सांप ने काट लिया. जिसके बाद दोनों बच्चों की हालत बिगडने लगी. यह देख परिजन दोनों बच्चों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया.

परिवार में पसरा मातम

इसके बाद परिजन उन्हें कानपुर ले जाने की तैयारी करने लगे. इसी बीच दोनों बच्चों की मौत हो गई. बच्चों की मौत के बाद इस गरीब परिवार का रो रो कर बुरा हाल है. फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने नायब तहसीलदार की मौजूदगी में दोनो बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मृतक बच्चों के पिता का क्या कहना?

मृतक बच्चों के पिता रामराज प्रजापति ने बताया कि वह मेहनत मजदूरी करता है. उसके पास रहने के लिए एक कच्चा मकान है. जिसमें वह परिवार के साथ रहता है.उसने बेबसी जाहिर करते हुए कहा कि घर में सोने के लिए चारपाई तक की व्यवस्था नहीं है. वह ऐसी गरीबी में किसी तरह परिवार का भरण पोषण कर रहा है.

'..तो बच जाती बच्चों की जान'

उसने बताया कि वह ग्राम प्रधान से कई बार सरकारी आवास पाने की गुहार लगा चुका है. लेकिन उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सका. जिसके चलते उसे कच्चे और टूटे फूटे मकान में ही रहना पड़ रहा है. रामराज का साफतौर पर कहना है कि अगर उसे आवास मिला होता तो वह कच्चे मकान में नहीं रह रहा होता तो शायद आज उसके बच्चों की जान न गई होती.