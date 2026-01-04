यूपी में रफ्तार के कहर ने छीनी दो लोगों की जिंदगी, झांसी-हापुड़-हमीरपुर सड़क हादसे में कई घायल

Abdul/Abhishek/Sandeep/UP Road Accidents:उत्तर प्रदेश के तीन जिले झांसी, हापुड़ और हमीरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ हैं. जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई कई लोग घायल है. जाने पूरा मामला क्या हैं

झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के खालसा स्कूल के पास सड़क किनारे खड़ी कार अचानक धू धू कर जल उठी और कार में लगी आग की लपटे देख इलाके में हडकम्प मच गया.धुआं आने पर आसपास के लोग बाहर निकल कर इधर से उधर भागने लगे, बताया जा रहा है कि पहले कार से हल्का हल्का धुंआ निकलने लगा. देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी और कार में से आग की लपटे देख सड़क पर चलने वाले लोगों में भी अफरातफरी मच गई. कार का टायर फटने की आवाज सुनकर लोग दहशत में आ गये. फिर आग की सूचना पुलिस को दी गई, घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कार में लगी आग पर काबू पाया. लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल कर नष्ट हो गई, वहीं कार की आग बुझने के बाद इलाके के लोगों ने रहात की सांस ली.

हापुड़ में हाईवे पर खड़े ट्रक से भिड़ा कैंटर

दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हुआ जहां रविवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत हाईवे पर एक खड़े ट्रक में तेज रफ्तार से आ रहा कैंटर घुस गया. जिसकी वजह से कैंटर के परखच्चे उड़ गए, जबकि कैंटर के चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हादसे की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई, तो सूचना मिलते ही थाना देहात पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने हादसे के बाद क्षतिग्रस्त हुए वाहनों को रोड से साइड कराया. बताया जा रहा है कि दिल्ली लखनऊ हाईवे पर यह हादसा हुआ. कैंटर दिल्ली की ओर से मुरादाबाद की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में हाईवे पर ही एक ट्रक खड़ा हुआ था, जो तेज रफ्तार से आ रहे कैंटर के चालक को दिखाई नहीं दिया और कैंटर ट्रक से जा भिड़ा. हादसे में कैंटर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है.

हमीरपुर - NH-34 में फिर दिखा रफ्तार का कहर

वही तीसरी घटना यूपी के हमीरपुर - NH-34 में देखा गया जहां तेज रफ्तार 2 ट्रकों में आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत, टक्कर के बाद अनियंत्रित ट्रक दुकान में घुसा, हादसे में ट्रक चालक की केबिन में फंस कर हुई दर्दनाक मौत, पुलिस ने रेस्क्यू कर मृत चालक के शव को बाहर निकाला दरअसल यह घटना , सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पशु बाजार का हैं

फतेहपुर में दिखा रफ्तार का कहर बेकाबू पिकअप आगे चल रहे टैक्टर-ट्रॉली से टकराई हादसे में पिकअप सवार एक ही परिवार के चार लोग घायल घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में कराया गया भर्ती हथगांव थाना क्षेत्र के सेमरा मानापुर के समीम हुआ हादसा