बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से जा भिड़ी तेज रफ्तार टूरिस्ट बस, 2 की मौत, कई घायल

Hamirpur Road Accident: बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर नए साल की सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार में जा रही एक टूरिस्ट बस अचानक आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी.
Hamirpur Road Accident: हमीरपुर के बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. बताया जा रहा है कि सवारियों से भरी एक टूरिस्ट बस तेज रफ्तार में चल रहे एक ट्रक के पीछे जा घुसी, जिसमें 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, करीब आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
सूत्रों के मुताबिक बस प्रयागराज से गुजरात लौट रही थी, तभी जरिया थाना क्षेत्र में एक्सप्रेस-वे पर अचानक बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि टूरिस्ट बस के परखच्चे उड़ गए और बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
