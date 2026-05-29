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जालौन में आंधी-तूफान का तांडव, दो की दर्दनाक मौत, बिजली व्यवस्था ध्वस्त

Jalaun News: जालौन में बीती रात आए तेज आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचा दी. जालौन में अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसों के बाद क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल बना हुआ है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 29, 2026, 02:58 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

जालौन/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बीती रात आए भीषण आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचाई है. इस प्राकृतिक आपदा के कारण जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई घरों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है. इन हादसों के बाद से संबंधित क्षेत्रों में शोक और दहशत का माहौल है.

जानकारी के मुताबिक, उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला उमरारखेरा निवासी 60 वर्षीय सुख देवी पत्नी बाबूलाल तेज आंधी और तूफान की चपेट में आ गईं. और अचानक आए तेज तूफान के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया.

वहीं दूसरी घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के वजीदा गांव में हुई, जहां 55 वर्षीय मूलचन्द्र तेज तूफान के दौरान घर की पक्की दीवार गिरने से उसके नीचे दब गए. परिजन और ग्रामीण उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. बताया जा रहा है कि तेज हवाओं के कारण दीवार भरभराकर गिर गई थी.

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घटनाओं की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस द्वारा आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. गौरतलब है कि दिन और रात चली तेज आंधी तथा तूफान ने जिले के कई इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. कई जगह पेड़ उखड़ गए, बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई और कच्चे-पक्के मकानों को भी नुकसान पहुंचा. प्रशासन द्वारा लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है. 

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