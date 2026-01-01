ललितपुर: खेलते समय नाले में डूबकर दो सगे भाई-बहन की मौत, एक बच्ची को ग्रामीणों ने बचाया

Lalitpur News/अमीत सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में नववर्ष की सुबह एक दर्दनाक हादसे में दो सगे मासूम भाई-बहन की डूबकर मौत हो गई. बताया जा रहा है कि 12 वर्षीय दीक्षा , 8 साल का सतेंद्र और 5 साल की सुहानी स्कूल की छुट्टी होने की वजह से अपने दादा दादी के साथ खेत पर गये हुये थे. जहां एक नाले के पास खेलते समय पत्थर फिसलने की वजह से तीनों मासूम भाई बहन नाले में गिर गये.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना सौजना थाना क्षेत्र के गुढ़ा ग्राम की बताई जा रही है. बता दें कि दादा-दादी के साथ खेत पर गए तीन बच्चे खेलते समय नाले में गिर पड़े. घटना में 12 वर्षीय दीक्षा और 8 वर्षीय सतेन्द्र की मृत्यु हो गई, जबकि 5 वर्षीय सुहानी को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

बताया गया कि नाले के किनारे पत्थरों पर फिसलन होने के कारण तीनों बच्चे एक साथ पानी में जा गिरे. शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह तीनों को बाहर निकाला, लेकिन दीक्षा और सतेन्द्र को महरौनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं.

मृतक के चाचा ने क्या कहा?

मृतक बच्चों के चाचा महेश ने बताया कि बच्चे छुट्टी होने की वजह से खेत पर आए थे. नाले के किनारे काई जमी थी, जिस वजह से उनका पैर फिसल गया और यह हादसा हो गया. पूरे परिवार पर दुःख का पहाड़ टूट पड़ा है.

थानाध्यक्ष का बयान

थानाध्यक्ष सौजना अजय कुमार ने पुष्टि करते हुए कहा कि "नाले में डूबने से दो बच्चों की मौत हुई है. मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. गांव में दो मासूम बच्चों की मौत से शोक की लहर है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

चंदौली में पतंग लूटने के चक्कर में मालगाड़ी के नीचे आया 14 वर्षीय किशोर

सैयदराजा रेलवे स्टेशन के पास उस वक्त अफरातफरी मच गई जब पतंग लूटने में मशगूल एक 14 वर्षीय बालक अचानक रेलवे ट्रैक पर जा पहुंचा और नीचे लेट गया. इसी दौरान तेज रफ्तार मालगाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई, लेकिन हैरत की बात यह रही कि बालक को खरोंच तक नहीं आई. यह नजारा देख मौके पर मौजूद लोग दंग रह गए.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई देता है कि कैसे पूरा मालगाड़ी का डिब्बा उसके ऊपर से निकल जाता है और बच्चा सकुशल बाहर निकल आता है. घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने किशोर को फटकार लगाते हुए तुरंत मौके से हटाया और दोबारा ऐसी हरकत न करने की नसीहत दी.