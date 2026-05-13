जालौन में इंसानियत शर्मसार, बकरी चराने गई दो सगी बहनों को दबंगों ने पीटा

Jalaun News: जालौन जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने मानवता को झकझोर कर रख दिया है. जहां पर दबंगों की हैवानियत का शिकार दो मासूम सगी बहनें बनीं. महज बकरी चराने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने न केवल बच्चियों के साथ बेरहमी से मारपीट की, बल्कि उन्हें नीम के पेड़ से बांधकर घंटों प्रताड़ित किया.
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जालौन/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर बकरी चराने गई दो सगी बहनों के साथ दबंगों द्वारा कथित रूप से बेरहमी से मारपीट की गई और उन्हें नीम के पेड़ से बांधकर प्रताड़ित किया गया. घटना के बाद इलाके में आक्रोश और भय का माहौल बना हुआ है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हरिपुरा की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, दोनों बहनें गांव के पास बकरियां चरा रही थीं. इसी दौरान बकरियां गलती से दूसरे खेत में घुस गईं. आरोप है कि इससे नाराज खेत मालिक और उसके साथियों ने बच्चियों को पकड़ लिया. पहले बकरियों को बंधक बनाया गया, फिर दोनों बहनों के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई.
हैवानियत की हदें पार
पीड़ित परिवार का कहना है कि दबंगों ने हैवानियत की हद पार करते हुए दोनों बच्चियों को गांव के बाहर स्थित एक नीम के पेड़ से बांध दिया. बच्चियां दर्द और डर से चीखती-चिल्लाती रहीं. उनकी आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने किसी तरह दोनों को मुक्त कराया.
न्याय की गुहार लेकर SP दफ्तर पहुंचा परिवार
घटना के बाद परिवार ने जालौन कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. कार्रवाई न होने से निराश पीड़िता और उसके परिजन अब न्याय की मांग को लेकर उच्च अधिकारियों के दरवाजे पर पहुंच गए हैं. पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह से शिकायत करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
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